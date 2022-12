Maintenant nous savons comment les yeux trahissent ce que sera notre vrai choix

Des chercheurs de l’Université du Colorado l’ont découvert en étudiant les mouvements oculaires qui se produisent lorsqu’il s’agit de prendre une décision, nous devons faire un choix.

Les yeux pourraient vraiment être le miroir de l’âme ou, du moins, refléter immédiatement nos décisions. C’est ce qu’a découvert une équipe de recherche de l’Université du Colorado aux États-Unis en analysant les mouvements oculaires qui se produisent lorsqu’il s’agit de faire un choix.

Imaginons que nous sommes confrontés à deux options. À ce moment-là, nos yeux ont tendance à regarder les deux alternatives, tandis que nous réfléchissons aux avantages et aux inconvénients de chacune. Cependant, la rapidité avec laquelle notre regard se déplace entre les deux options peut révéler des informations précieuses sur nos préférences, anticipant quelle sera la décision finale que nous prendrons. Ce sont ces mouvements rapides des yeux, appelés saccades, qui nous permettent de lire : notre attention se déplace brusquement de mot en mot, se concentrant brièvement sur quelques mots avant de passer à la construction du sens contenu dans le texte.

Ainsi les yeux révèlent nos choix

Pour savoir comment ces mouvements rapides donnent des indices sur les décisions que nous prenons, les chercheurs ont conçu une expérience impliquant 22 personnes, auxquelles on a demandé de marcher sur un tapis roulant à différentes inclinaisons pendant quelques minutes, puis de s’asseoir devant un écran. et un appareil basé sur une caméra à grande vitesse qui suivait leurs mouvements oculaires. Pendant qu’ils étaient devant le moniteur, ils devaient réfléchir à deux options d’entraînement (marcher pendant 2 minutes avec une inclinaison de 10 % ou, par exemple, 6 minutes avec une inclinaison de 4 %), puis disposer de 4 secondes pour choisir entre la différentes alternatives représentées par des icônes. Une fois leur choix fait, ils retournaient au tapis roulant pour terminer le test.

Les résultats de l’expérience, récemment publiés dans la revue scientifique Biologie actuelle, ont indiqué qu’avant de faire leur choix, les participants à l’étude avaient tendance à bouger les yeux plus rapidement lorsqu’ils regardaient l’option qu’ils choisiraient finalement. Plus le mouvement des yeux était rapide, plus les gens semblaient préférer leur choix. « Nous avons découvert une mesure accessible qui vous dira, en quelques secondes, non seulement ce que vous préférez, mais à quel point vous le préférez. » a déclaré Alaa Ahmed, auteur principal de l’étude et professeur agrégé de génie mécanique à l’Université du Colorado.

En particulier, l’équipe a constaté qu’au fur et à mesure qu’elle pesait les différentes options, les gens déplaçaient leur regard entre les icônes de plus en plus vite. « Au départ, les saccades étaient également vigoureuses pour les deux options a ajouté Ahmed. Puis, au fil du temps, la vigueur s’est développée pour l’option qui a finalement été choisie”.

Avec la décision finale, ces mouvements oculaires rapides se sont alors arrêtés, suggérant que les yeux étaient occupés à recueillir des informations pour juger des deux alternatives. Ce même phénomène a été observé chez les personnes qui prenaient des décisions plus hâtives, probablement les plus impulsives du groupe, mais qui avaient tendance à bouger les yeux plus vigoureusement tout de suite, pour ensuite ralentir après avoir fait le choix.

Selon les chercheurs, ces résultats offrent une opportunité rare en neurosciences, à savoir la capacité d’observer le fonctionnement interne du cerveau humain de l’extérieur. Cette découverte pourrait potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de diagnostic et de contrôle pour les patients souffrant de maladies telles que la dépression ou la maladie de Parkinson. « Les mouvements ralentis ne sont pas seulement un symptôme de la maladie de Parkinson, mais apparaissent également dans de nombreux troubles mentaux, tels que la dépression et la schizophrénie. a précisé Ahmed. Nous pensons que ces mouvements oculaires peuvent être quelque chose que les professionnels de la santé surveillent comme un outil de diagnostic, un moyen d’identifier la progression de certaines maladies.”.