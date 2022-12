DirecTV Stream devient de plus en plus cher, même pour les anciens abonnés bénéficiant de droits acquis

DirectTV Stream, l’un des services de télévision en streaming originaux, devient encore plus cher. À partir de janvier, les prix mensuels de DirecTV Stream augmenteront de 5 $ à 10 $ par mois, y compris les «plans hérités» dans lesquels de nombreux premiers utilisateurs bénéficient encore de droits acquis.

Les augmentations de prix de DirecTV Stream arrivent

Tel que rapporté par Le Diffusable, les prix de DirecTV Stream commenceront désormais à 74,99 $ par mois, soit une augmentation de 5 $ par rapport au prix précédent. Le plan « Choix » de niveau intermédiaire connaît la plus forte augmentation de prix, passant de 89,99 $ par mois à 99,99 $ par mois pour les abonnés existants et nouveaux.

Voici la ventilation complète des changements de prix de DirecTV Stream, qui entreront en vigueur pour les abonnés existants à partir du 22 janvier.

DirecTV flux

Divertissement : 74,99 $ par mois (au lieu de 69,99 $)

Choix : 99,99 $ par mois (au lieu de 89,99 $)

Ultimate : 109,99 $ par mois (au lieu de 104,99 $ par mois)

Premier : 154,99 $ par mois (au lieu de 149,99 $ par mois)

DirecTV Now Plans hérités

Vivez un peu : 84,99 $ par mois (au lieu de 79,99 $ par mois)

Juste ce qu’il faut : 102,99 $ par mois (au lieu de 94,99 $ par mois)

Allez grand : 114,99 $ par mois (au lieu de 104,99 $ par mois)

Go Big Early Adopter Plan : 89,99 $ par mois (au lieu de 79,99 $ par mois)

DirecTV a déclaré ce qui suit dans un communiqué concernant ces changements de prix :

Tout au long de l’année, nous investissons dans de multiples améliorations de produits, une programmation recherchée et de nouvelles fonctionnalités qui améliorent l’expérience de divertissement de nos clients. Nous faisons tout cela tout en gérant la hausse des dépenses, y compris les programmes exigeants qui recherchent des augmentations de taux qui dépassent de loin l’inflation. Comme c’est le cas dans l’ensemble de l’industrie de la télévision payante, nos clients verront une légère augmentation de leurs factures en 2023, ce qui, selon nous, reflète la valeur totale de nos services. Nous réalisons que cela survient à un moment où les prix augmentent pour presque tous les biens et services de consommation, et nous travaillerons individuellement avec nos précieux clients en fonction de leurs besoins uniques.

DirecTV Stream est devenu de plus en plus cher au fil des ans. Lorsque le service a été lancé pour la première fois, les prix ont commencé à 35 $ par mois, et il y avait des promotions lucratives qui offraient une Apple TV gratuite aux premiers utilisateurs. Depuis lors, les promotions d’inscription alléchantes ont cessé et les prix ont augmenté chaque année (voire plusieurs fois par an dans certains cas).

Comme Le Diffusable souligne cependant que DirecTV Stream n’est pas le seul à augmenter ses prix. D’autres services, comme Fubo TV, Sling TV et Hulu Live TV ont également connu des augmentations de prix similaires cette année. Les services de streaming autonomes comme Disney +, Apple TV + et Netflix sont également devenus plus chers.

Êtes-vous toujours abonné à un service de télévision en streaming comme DirecTV Stream ou Fubo TV ? Ou les augmentations de prix vous ont-elles obligé à annuler ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

