Death Stranding arrive sur grand écran

En bref : Kojima Productions aura de quoi s’occuper dans les années à venir. En plus de la suite récemment annoncée de Death Stranding, nous savons maintenant que le studio travaille sur une adaptation cinématographique du jeu à succès.

Selon Deadline, le film sera co-développé par Kojima Productions et Hammerstone Studios, qui est peut-être mieux connu pour le film 2020 Bill & Ted Face the Music. L’intrigue est gardée secrète pour le moment et nous ne savons pas qui l’écrira et la dirigera, mais selon la publication, elle introduira de nouveaux éléments et personnages dans l’univers de Death Stranding.

Le fondateur de Hammerstone Studios, Alex Lebovici, a déclaré à Deadline que contrairement à d’autres adaptations de jeux vidéo à gros budget, ce sera quelque chose de beaucoup plus intime et ancré. Le but, a-t-il ajouté, est de redéfinir ce que peut être une adaptation de jeu vidéo lorsque l’on dispose d’une liberté artistique et créative.

« Ce film sera une authentique production de « Hideo Kojima » », a déclaré Lebovici. Kojima semble être d’accord, disant à Deadline que le projet est un moment charnière pour la franchise.

Il est peut-être prématuré d’étiqueter Death Stranding comme une franchise avec un seul jeu à ce jour, mais il est clair que Kojima a de grands projets pour l’IP. L’icône du jeu a annoncé une suite au succès de 2019 aux Game Awards la semaine dernière. La nouvelle entrée verra Norman Reedus reprendre son rôle de Sam Porter Bridges bien que nous ne sachions pas encore s’il servira à nouveau de protagoniste principal.

Les films basés sur des jeux vidéo étaient autrefois considérés par certains comme un souhait de mort, mais ils se sont améliorés ces dernières années. Les deux films de Sonic the Hedgehog étaient corrects et le prochain film d’animation de Mario Bros a l’air plutôt lisse. On ne peut pas en dire autant des entrées précédentes telles que Super Mario Bros. Double Dragon, Street Fighter et Alone in the Dark. D’autres, dont Resident Evil, Mortal Kombat et Tomb Raider, se sont bien débrouillés au box-office et ont un peu de culte, mais ont eu du mal à convaincre les testeurs.