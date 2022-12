La cause de la fuite du vaisseau spatial Soyouz vers l’ISS pourrait être une petite météorite

La fuite de liquide de refroidissement du véhicule russe amarré à la Station spatiale internationale semble provenir de la boucle de refroidissement du radiateur externe.

Le vaisseau spatial russe Soyouz MS-22 est montré amarré au module Rassvet de la Station spatiale internationale / NASA

La fuite de liquide de refroidissement du vaisseau spatial Soyouz MS-22 amarré au module Rassvet de la Station spatiale internationale (ISS) en orbite autour de la Terre peut avoir été causée par une petite météorite frappant le vaisseau spatial. Cela a été rapporté par l’agence de presse russe TASS qui a contacté l’ancien cosmonaute Sergei Krikalev qui dirige le programme de vols spatiaux habités pour Roscosmos. « La cause de la fuite – Krikalev a déclaré à TASS – pourrait être une micrométéorite qui est entrée dans le radiateur”.

La fuite de liquide du Soyouz amarré à l’ISS

La fuite a été détectée par les techniciens de l’équipe de contrôle de la mission Roscomos à Moscou qui, vers 1h45 du matin le 15 décembre, ont été alertés par des capteurs de pression dans le circuit de refroidissement de l’engin spatial. « Le dispositif d’avertissement du système de diagnostic de la nacelle s’est déclenché, indiquant une perte de charge dans le circuit de refroidissement – a expliqué l’Agence spatiale russe – . Une inspection visuelle a alors confirmé la présence de la fuite« , comme documenté lors du livestream de la NASA qui a montré un »flux visiblede particules ressemblant à des flocons de neige s’écoulant de l’arrière du vaisseau spatial.

La fuite de liquide de refroidissement a contraint Moscou à annuler à la dernière minute la sortie dans l’espace déjà prévue des cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin pour évaluer la situation et les données du vaisseau spatial Soyouz. « Les deux cosmonautes ne sont pas sortis de la Station spatiale et aucun membre d’équipage n’a été exposé au liquide de refroidissement qui a fui» a précisé la NASA dans la dernière mise à jour sur les opérations de l’ISS, précisant également que « La boucle de refroidissement du radiateur externe Soyouz est la source suspectée de la fuite”.

Les conséquences de la perte sur la Station spatiale

À l’heure actuelle, les températures des engins spatiaux Soyouz restent « dans des limites acceptables», surveillé par les équipes au sol à Moscou, qui évaluent l’impact de la fuite de liquide de refroidissement sur l’intégrité de l’engin spatial. « Les conséquences possibles de la perte – Krikalev a expliqué à TASS – sont des changements dans le régime de température. Aucun autre changement n’a été détecté dans les paramètres de télémétrie du vaisseau spatial Soyouz ou de la station (ISS) sur les segments russe ou américain.

Le vaisseau spatial Soyouz MS-22 a transporté l’astronaute de la NASA Frank Rubio et les cosmonautes de Roscosmos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin vers l’ISS après son lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le 21 septembre, pour une mission prévue de 188 jours avec un retour prévu le 28 mars. Jusque-là, le vaisseau spatial amarré à l’ISS devait agir comme un canot de sauvetage en cas d’urgence, mais si la fuite affecte le véhicule, un Soyouz de remplacement pourrait être lancé depuis Baïkonour sans équipage, s’amarrant automatiquement à la station.

Pendant ce temps, la NASA et Roscomos « continuer à coordonner les plans d’imagerie et d’inspection extérieurs pour aider à évaluer l’emplacement de la fuite extérieure – ajouté NASA – . Des plans sont en cours pour une inspection plus poussée de l’extérieur du Soyouz à l’aide du bras robotique Canadarm2 de la station. ».

A confirmé la sortie dans l’espace de la NASA le lundi 19

Dans l’attente de nouvelles mises à jour, la NASA a confirmé que ses astronautes Josh Cassada et Frank Rubio effectueront une sortie dans l’espace prévue le lundi 19 décembre. La paire quittera le sas Quest de la station vers 12h30 pour poursuivre les opérations d’installation d’un panneau solaire (iROSA) qui augmentera la production d’électricité qui alimente la structure en treillis tribord de l’ISS.

« L’équipage à bord de la station a terminé ses opérations normales jeudi, notamment en participant à des enquêtes et des recherches scientifiques, ainsi qu’en configurant des instruments pour une sortie dans l’espace américaine prévue le lundi 19 décembre. – confirme la NASA – . Des spécialistes travaillent sur des plans robotiques avant la sortie dans l’espace de lundi pour optimiser au mieux les opérations à venir de la station et l’inspection Soyouz”.

Au lieu de cela, la prochaine sortie spatiale de Roscosmos prévue le 21 décembre a été reportée à une date à déterminer, en attendant que les équipes au sol à Moscou terminent les investigations sur le vaisseau spatial Soyouz.