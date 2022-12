Officiel : voici à quoi ressemble Black Freeza en couleur ; nouvelles images de Goten et Trunks en super-héros

De moins en moins jusqu’au retour du manga Dragon Ball Super de Toyotaro ; À tel point qu’après l’apparition des premiers croquis du duo super-héroïque formé par Goten et Trunks, vient maintenant le premier aperçu officiel de son prochain chapitre 88 avec de nouvelles images des deux personnages et la révélation de la couleur finale du so- appelé Black Freeza, tout cela grâce aux pages couleurs collectées par le compte Twitter DBHype1. Et ces révélations sont vraiment prometteuses.

Premier regard sur la couleur de Black Freeza

Ainsi, et grâce à ces pages couleur inédites de Dragon Ball Super, on peut enfin voir le motif de couleur choisi pour la nouvelle transformation du méchant Freeza, la énième pour un personnage aussi emblématique. Ainsi, et basé sur la version la plus puissante du personnage, Black Freeza conserve le même torse grisâtre comme toujours avec des détails en violet, bien qu’il ajoute maintenant les membres et la zone des trapèzes en noir ; d’où le nom de Black Freezer. De quoi sera capable cette nouvelle transformation de la toujours irritante mais charismatique Freezer ?

D’autre part, ces nouvelles pages couleurs nous offrent également un nouveau regard sur le nouveau duo super-héroïque formé par Trunks et Goten et leurs nouveaux costumes ainsi que de nombreux personnages dont l’identité est pour l’instant inconnue. « Après la bataille à mort sur la planète céréales, Goku et Vegeta retournent sur la planète Beerus après avoir été vaincus par Black Freezer qui apparaît soudainement. Voyant la différence de puissance écrasante, Goku et Vegeta poursuivent leur entraînement pour vaincre Freezer. Pendant ce temps sur Terre… », peut-on lire dans le cadre du synopsis officiel de ce nouvel arc de Dragon Ball Super.

Dragon Ball Super continue d’être publié en France par Planeta Cómic ; en janvier 2023, nous recevrons le numéro 18 qui poursuivra le combat entre Goku et Granola.

Source | DBHype1