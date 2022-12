De nouvelles voitures arrivent dans Gran Turismo 7 avec la nouvelle Ferrari conçue pour le jeu entre eux

Gran Turismo 7 continue d’étendre son contenu grâce à des mises à jour gratuites continues, généralement avec de nouvelles voitures, pistes, modes et autres améliorations. Dans le cas qui nous concerne aujourd’hui, la version 1.27 est déjà sortie avec jusqu’à quatre nouveaux véhicules déjà disponibles et un cinquième qui arrivera dans quelques jours ; Et nous ne pouvons pas perdre de vue cette dernière voiture à arriver dans le jeu cette année, puisqu’il s’agit de la nouvelle Ferrari exclusive à la série Vision Gran Turismo, une voiture de course que nous ne retrouverons nulle part ailleurs.

Gran Turismo 7 reçoit la Ferrari Vision Gran Turismo

Parmi les quatre nouvelles voitures déjà disponibles dans le cadre de la mise à jour 1.27 de Gran Turismo 7, nous trouvons l’Alfa Romeo Giulia GTAm ’20, une voiture entière modifiée pour la rendre plus sportive que jamais qui a été lancée pour célébrer le 110e anniversaire de la marque et qui a avec un moteur V6 bi-turbo entièrement réglé délivrant 540 ch et un cadre beaucoup plus léger que le modèle standard. La deuxième des voitures est la mythique Toyota Celica GT-FOUR Rally Car (ST205) ’95, mythe des rallyes du milieu des années 90, tant pour ses victoires que pour sa décoration iconique.

Nous continuons avec la Chevrolet Corvette C8 Stingray ’20, la dernière version de l’emblématique voiture de sport américaine qui a cette fois un moteur central au lieu de la disposition avant classique. Tout cela avec un design des plus agressifs et des performances au plus haut niveau. Bien que la voiture la plus frappante du lot ne soit autre que la Bugatti Chiron ’16 et son énorme moteur W16 de 8 litres, quatre turbos et 1 600 ch avec une vitesse de pointe qui dépasse facilement les 400 km/h.

Enfin, il faudra attendre le 23 décembre 2023 pour débloquer la dernière voiture de la mise à jour avec l’attendue Ferrari Vision Gran Turismo, une voiture de circuit aussi bestiale que futuriste exclusive à Gran Turismo 7 capable de dépasser les 1 000 CV à 9 000. tr/min grâce à la combinaison d’un puissant moteur thermique et de trois autres moteurs électriques. Ne manquez pas tout sur cette nouvelle Ferrari dans notre article consacré au dernier membre de l’initiative Vision Gran Turismo.

Cette nouvelle mise à jour ajoute également le paysage norvégien au mode photo Scapes.

Source | Grand tourisme