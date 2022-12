Twitter suspend les comptes de plusieurs journalistes et bloque Mastodon suite à la ligne de doxxing d’Elon Musk

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? S’il y a une chose que vous pouvez dire à propos de Twitter depuis qu’Elon Musk a pris le relais, c’est que la plateforme est rarement en dehors du cycle de l’actualité. Le dernier de Twitter Today implique que plus de Musk ignore apparemment sa promesse d’embrasser la liberté d’expression en suspendant les comptes de plusieurs journalistes et en interdisant les liens vers le réseau social rival Mastodon.

Les derniers jours mouvementés ont commencé avec Musk interdisant @ElonJet, l’un des comptes appartenant à l’étudiant Jack Sweeney qui suit les jets privés des riches et célèbres pour les tenir responsables de leur impact environnemental. Ce compte particulier a suivi le jet de Musk, et il a été interdit bien que Musk ait précédemment promis de ne pas y toucher.

Le propriétaire de Twitter a tweeté plus tard : « Tout compte doxxant les informations de localisation en temps réel de quiconque sera suspendu, car il s’agit d’une violation de la sécurité physique. Cela inclut la publication de liens vers des sites contenant des informations de localisation en temps réel. »

Me critiquer toute la journée est tout à fait acceptable, mais doxxer ma position en temps réel et mettre ma famille en danger ne l’est pas. – Elon Musk (@elonmusk) 16 décembre 2022

Musk a ensuite tweeté une vidéo montrant quelqu’un qui, selon lui, suivait son threads; la personne croyait que c’était le milliardaire. « Une action en justice est en cours contre Sweeney et les organisations qui ont soutenu le préjudice causé à ma famille », a-t-il tweeté.

Est-ce que quelqu’un reconnaît cette personne ou cette voiture ? pic.twitter.com/2U0Eyx7iwl – Elon Musk (@elonmusk) 15 décembre 2022

Twitter a suspendu les comptes de plusieurs journalistes de haut niveau qui font des reportages sur Musk, dont Ryan Mac du New York Times, Donie O’Sullivan de CNN, Drew Harwell du Washington Post, Micha Lee de The Intercept, Matt Binder de Mashable, Aaron Rupar et Tony. Webster.

Dans un chat audio en direct de Twitter Spaces auquel les journalistes interdits ont pu se joindre, Musk a déclaré qu’ils avaient été lancés pour avoir tweeté des liens vers des comptes ElonJet mis en place sur d’autres plateformes, notamment Facebook et Mastodon.

Voici l’apparition complète d’Elon dans @katienotopoulos‘ des espaces avec des journalistes interdits ce soir pic.twitter.com/1xPFtrVjf6 – Brennan Murphy (@brenonade) 16 décembre 2022

Le suivant dans la ligne de tir de Musk était Mastodon lui-même. Le compte Twitter de la société a été suspendu après avoir tweeté un lien vers la page ElonJet sur Mastodon. Twitter a également empêché les utilisateurs de publier des liens vers le site. Si vous essayez de le faire, un message s’affichera : « Nous ne pouvons pas répondre à cette demande car ce lien a été identifié par Twitter ou nos partenaires constructeurs comme étant potentiellement dangereux. »

La prochaine étape de Musk a été de tweeter un sondage demandant quand il devrait annuler la suspension des comptes qui « ont doxé ma position exacte en temps réel ». Parmi les options « Maintenant », « Demain », « Dans 7 jours » ou « Plus longtemps », la réponse la plus populaire était « Maintenant » avec 43 % des votes. Musk a alors dit qu’il y avait trop d’options, alors il a refait le sondage avec juste « Maintenant » et « Dans 7 jours » comme choix. Une fois de plus, « Now » est en tête de près de 60 %.

Annuler la suspension des comptes qui ont doxxé ma position exacte en temps réel – Elon Musk (@elonmusk) 16 décembre 2022

Dans les actualités Musk non liées à Twitter, la deuxième personne la plus riche du monde a vendu 3,58 milliards de dollars supplémentaires d’actions Tesla cette semaine.