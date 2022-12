Problèmes sur l’ISS avec le vaisseau spatial russe Soyouz, la sortie dans l’espace annulée

Une fuite de liquide de refroidissement inexpliquée du véhicule amarré à la Station spatiale internationale a contraint les astronautes Prokopyev et Petelin à annuler leur sortie dans l’espace. NASA : « Aucun danger pour l’équipage à bord. »

La fuite du vaisseau spatial Soyouz MS-22 qui a forcé l’annulation de la sortie dans l’espace des cosmonautes Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin / Nasaspaceflight.com

Nouveaux problèmes pour la Station spatiale internationale (ISS) dus à une fuite inexpliquée de liquide du vaisseau spatial russe Soyouz MS-22 amarré au module Rassvet du laboratoire orbital. Il a été découvert par les techniciens de Mission Control à Moscou qui vers 1h45 cette nuit, peu avant que les cosmonautes de Roscomos Sergey Prokopyev et Dmitri Petelin ne commencent une sortie dans l’espace déjà prévue, ont remarqué une fuite importante d’une substance inconnue, peut-être du liquide de refroidissement, par l’arrière du véhicule, le commentateur de la NASA Rob Navias a rendu compte de l’air du Johnson Space Center à Houston pendant le flux en direct qui a montré des particules pulvérisées depuis la capsule spatiale en direct.

La fuite du Soyouz amarré à la Station spatiale internationale

Les images, relancées sur Twitter par Chris Bergin de NASAspaceflight.com, documentent « un flux visible de flocons » du vaisseau spatial Soyouz, qui a contraint les deux cosmonautes à annuler leur sortie dans l’espace. « Les équipes au sol à Moscou évaluent la nature du fluide et les impacts potentiels sur l’intégrité du vaisseau spatial Soyouz » a déclaré la NASA dans un communiqué, précisant qu’aucun membre de l’équipage de l’ISS n’est en danger et que l’agence spatiale américaine et le russe Roscosmos « ils continueront à travailler ensemble pour déterminer le prochain plan d’action à la suite de l’analyse en cours”.

Au cours de l’activité extravéhiculaire, les deux cosmonautes devaient déplacer un radiateur d’un ancien module russe vers un nouveau module scientifique arrivé à la station l’été dernier.

Le vaisseau spatial Soyouz MS-22 a transporté les cosmonautes Roscomos Prokopyev, Petelin et l’astronaute de la NASA Frank Rubio vers l’ISS après son lancement depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le 21 septembre dernier, pour une mission prévue de 188 jours avec un retour prévu pour le 28 mars. Jusque-là, le vaisseau spatial était destiné à servir de canot de sauvetage en cas d’urgence, mais si la fuite affecte le véhicule, un Soyouz de remplacement pourrait être lancé depuis Baïkonour sans équipage, s’amarrant automatiquement à la station.

Cependant, on ne sait pas quand la nouvelle navette pourrait être prête pour le lancement. Actuellement, le Soyouz MS-23 doit décoller le 16 mars, transportant les cosmonautes russes Oleg Kononenko, Nikolai Chub et l’astronaute de la NASA Loral O’Hara pour une expédition de six mois.

Actuellement, en plus des cosmonautes transportés par Soyouz MS-22, il y a quatre autres membres d’équipage à bord de la Station spatiale internationale, les astronautes de la NASA Nicole Mann, Josh Cassada, l’astronaute japonais Koichi Wakata et la cosmonaute russe Anna Kikina, débarqués avec un SpaceX Crew Dragon vaisseau spatial qui s’est amarré au segment américain le 6 octobre.

Le bras robotique européen contrôlé par la cosmonaute Anna Kikina observe le vaisseau spatial Soyouz MS-22 après la détection d’une fuite / NASA