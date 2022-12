C’était l’accident en plein Twitch direct d’un streamer camionneur

Streamer et chauffeur de camion. Et non, nous ne voulons pas dire que c’est dans Euro Truck Simulator. OTR_Penguin est un chauffeur de camion dans la vraie vie et divertit ses trajets grâce à Twitch. En fait, l’OTR de son nom vient du terme On The Road (On The Road). Parfois, il s’amuse à discuter avec ses abonnés, aux notes vocales desquelles (don préalable) il répond. D’autres fois, il le fait simplement en conduisant en silence, gagnant un petit supplément tout en faisant de l’ASMR visuel pour tous ceux qui trouvent relaxant de l’avoir en arrière-plan et de le regarder sillonner les autoroutes américaines. Mais ce que je n’avais jamais fait auparavant (et je suis sûr que je n’ai pas l’intention de le faire non plus), c’est d’avoir un accident à l’antenne.

Dans son dernier flux, une camionnette rouge coupe la voie d’OTR_Penguin, qui tente de l’esquiver, mais ce faisant, sort de la route et finit par renverser son véhicule. En une vingtaine de secondes, le camionneur/streamer évite la collision frontale, perd le contrôle et se retrouve tordu et choqué, à peine soutenu par la ceinture de sécurité. Lorsqu’il l’enlève, la gravité suit son cours et il s’effondre. Ici vous avez la vidéo (la caméra qui fait la mise au point sur lui est un peu en retrait de celle qui fait la mise au point sur la route) :

« Ce n’est pas illégal et j’ai des flics qui surveillent mon stream »

En tenant compte de la plateforme où tout s’est passé, vous pouvez déjà imaginer les réactions. Personne n’a été laissé sans opinion et chacun a créé une chaire à sa manière. Il y a ceux qui croient qu’ils auraient pu agir différemment et faire mieux. Ceux qui applaudissent sa réaction et apprécient qu’il n’ait aucune blessure ni séquelle à regretter. Et bien sûr, ceux qui lui reprochent de streamer car ils pensent qu’il est distrait par Twitch et qu’il est à l’origine de ce type d’incident. Pour ceux-ci, OTR_Penguin lui-même est sorti répondre sur ses réseaux sociaux :

« Eh bien, je n’avais jamais prévu de devenir viral. De cette pensée, il y a quelques choses que je veux dire. Premièrement, ce n’est pas illégal de diffuser. J’ai des flics et des forces de l’ordre sur ma chaîne. J’avais deux choix : sortir et entrer dans le fossé ou peut-être tuer et blesser quelqu’un d’autre. Je n’aurais pas pu vivre avec le second », explique OTR_Penguin. « Mes choix sont les miens et mes conséquences aussi. Avant d’aller à l’hôpital, le policier qui m’a soigné m’a dit que ce n’était pas ma faute. Donc, pour tous les ennemis, bisous et bénédictions. Je peux dormir la nuit en sachant que je ont sauvé une vie et que je n’en ai pas pris, quelles que soient leurs erreurs », dit-il.