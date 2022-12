La boule de feu qui a explosé dans le ciel canadien n’était pas la météorite « habituelle »

Une équipe de recherche internationale l’a découvert en analysant les vidéos et les images de la traînée de lumière qui déchirait le ciel au-dessus de la province canadienne de l’Alberta : « Elle avait une composition inattendue ».

La boule de feu capturée par la caméra du Global Fireball Observatory au parc provincial du lac Miquelon, Alberta / Université de l’Alberta

La boule de feu très brillante qui a déchiré le ciel au-dessus de la province canadienne de l’Alberta l’année dernière n’était pas la météorite « habituelle ». Les scientifiques qui ont étudié sa trajectoire ont montré que l’objet provenait du bord du système solaire, dans une mystérieuse région de l’espace connue sous le nom de nuage d’Oort, qui serait la source des comètes glacées qui traversent le système solaire intérieur. . L’éjection de matière du nuage d’Oort n’est pas un phénomène inhabituel, mais la façon dont l’objet a brûlé dans le ciel a révélé quelque chose d’inhabituel qui, jusqu’à présent, n’avait jamais été observé chez des objets originaires de cette région de l’espace.

En analysant les vidéos et les images de l’explosion, une équipe de recherche internationale, dirigée par des scientifiques de l’Université Western du Canada, a en effet découvert qu’au lieu d’être faite de glace – ammoniaque, méthane ou eau gelée – comme tout ce qui vient du Cloud Oort , l’objet explosé avait une composition « inattendue ». L’objet était probablement fait de roche, ce qui remet en question les théories de longue date sur la formation de ce nuage sphérique, qui serait un vestige de la nébuleuse d’origine à partir de laquelle le système solaire s’est formé.

Les résultats de l’analyse, détaillés dans une nouvelle étude publiée sur Astronomie naturelleils proposent « un modèle complètement différent de la formation du système solaire, qui soutient l’idée que des quantités importantes de matériaux rocheux coexistent avec des objets glacés dans le nuage d’Oort – a déclaré l’auteur correspondant de l’étude, le chercheur Denis Vida de l’Université Western -. Ce résultat n’est pas expliqué par les modèles traditionnels de la formation du système solaire, qui change complètement la donne”.

Auparavant, toutes les boules de feu rocheuses brûlées dans l’atmosphère terrestre provenaient de régions de l’espace beaucoup plus proches de la Terre. « LAn 70 ans d’observations régulières, c’est l’une des plus uniques jamais enregistrées – ajoute Hadrien Devillepoix, chercheur associé à l’Université Curtin, Australie, et co-auteur de l’étude -. Au cours de son vol, la boule de feu de l’Alberta s’est enfoncée beaucoup plus profondément dans l’atmosphère que des objets glacés sur des orbites similaires et s’est brisée exactement comme une boule de feu qui laisse tomber des météorites pierreuses – la preuve indispensable qu’elle était, en fait, faite de roche”. En revanche, les comètes glacées du nuage d’Oort sont des objets mous, semblables à des boules de neige mélangées à de la poussière, qui se vaporisent lentement à l’approche du Soleil. La poussière et les gaz qu’elles contiennent forment la queue caractéristique qui peut s’étendre sur des millions de kilomètres.

Le défi pour les érudits sera désormais de comprendre comment cette météorite rocheuse a réussi à se retrouver aux confins du système solaire, ce qui pourrait répondre à l’énigme de notre origine. « Mieux nous comprendrons les conditions dans lesquelles le système solaire s’est formé, mieux nous comprendrons ce qui était nécessaire pour déclencher la vie – a conclu le Dr Vida -. Nous voulons brosser un tableau aussi précis que possible de ces premiers moments du système solaire qui ont été si critiques pour tout ce qui a suivi.”.