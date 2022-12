Christopher Nolan a recréé une bombe nucléaire sans CGI pour Oppenheimer : nouvelles images

Oppenheimer est le nouveau blockbuster de Christopher Nolan, un film prévu pour l’été 2023 qui est actuellement en phase de post-production et qui nous contera l’histoire de Robert Oppenheimer, l’un des principaux responsables de la création de la bombe atomique et membre du projet Manhattan. Maintenant, grâce à une interview avec le cinéaste avec Total Film, nous savons comment Nolan a réussi à recréer une explosion nucléaire entière pour le film sans utiliser CGI avec de nouvelles images d’Oppenheimer, qui mettra en vedette un casting de luxe avec des noms comme Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon ou Gary Oldman.

Un tournage vraiment atomique

Ainsi, et dans le but de recréer la première détonation nucléaire de l’histoire dans le cadre de l’histoire de son nouveau film, Nolan a voulu recourir aux effets pratiques et logistiques qu’une scène de ce type nécessite sans aucun type de CGI. C’est ainsi que le cinéaste le raconte lui-même : « Je pense que recréer le test Trinity sans utiliser de CGI était un grand défi à relever. Andrew Jackson, mon superviseur des effets visuels a rejoint l’équipe très tôt ; il étudiait comment nous pouvions faire de nombreux visuels de manière pratique, de la représentation de la dynamique et de la physique quantiques au test Trinity lui-même, en via la recréation de Los Alamos sur une mesa du Nouveau-Mexique avec un temps extraordinaire dont nous avions besoin pour le film. Il y avait d’énormes défis pratiques », explique Nolan.

« C’est une histoire d’une portée et d’une ampleur immenses. Et l’un des projets les plus difficiles que j’ai entrepris en termes d’échelle et en termes de découverte de l’étendue de l’histoire d’Oppenheimer. Il y avait de gros défis logistiques, de gros défis pratiques. Mais il avait une équipe extraordinaire et ils se sont vraiment intensifiés. Il nous faudra un peu de temps avant de terminer. Mais certainement, au vu des résultats et au montage du film, je suis ravi de ce que mon équipe a pu faire et réaliser », poursuit le réalisateur.

Bien sûr, l’explosion nucléaire recréée par Nolan et son équipe sera tout un spectacle à voir sur le plus grand écran de cinéma possible. Bien que pour cela, nous devrons encore attendre un peu, plus précisément le 21 juillet 2023. Nous vous laissons avec les différentes nouvelles images d’Oppenheimer.

