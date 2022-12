Dead Space Remake révèle le nouveau visage d’Isaac et… n’est-ce pas Adam Sandler ?

« Dans Dead Space 2, c’était Paul Thomas Anderson et dans le remake, c’est Adam Sandler. » C’est la blague la plus répétée après le gameplay qui montre les 18 premières minutes de Dead Space Remake. Isaac Clarke et sa chirurgie faciale sont les plus commentés de la vidéo. La nouvelle apparence de notre protagoniste, l’un des nombreux changements de ce remake, ne semble pas avoir convaincu tous les fans et elle ressemble à ceci :

Kevin James, un croisement entre Mark Zuckerberg et Messi… les comparaisons n’ont pas cessé de se produire sur les réseaux et la plupart des commentaires se souviennent de Sandler, ce génie incompris qui vous fait aussi bien Click que Punch-Drunk Love, ce qui se passe de Jack et son jumeau de Diamonds in the rough, ou de Big Boys au récent Hustle (Claw).

Le changement est particulièrement visible si nous sauvons les versions du personnage dans Dead Space 1, 2 et 3, parmi lesquelles il y avait aussi du botox impliqué et Isaac semblait rajeunir.

L’explication derrière le changement est en fait plus logique et naturelle qu’il n’y paraît. Plus la technologie a avancé, plus elle a cherché à ressembler au personnage avec la personne chargée de lui donner une voix, et dans le cas d’Isaac il s’agit de l’acteur Gunner Wright. Avec son image en tête, la vérité est que le résultat semble beaucoup plus précis qu’on ne l’aurait pensé, mais il ne convainc toujours pas tout le monde. Jugez par vous-même :

Le premier grand lancement de 2023

Peu importe le visage d’Isaac lorsqu’il enfile le casque emblématique que nous aimons tous et devant lequel il n’y a pas de dispute. L’ingénieur l’ajustera pour lui le 27 janvier 2023, lorsque Dead Space Remkae deviendra la première sortie phare de l’année prochaine. Chez Netcost nous avons eu l’occasion de l’essayer il y a quelques mois et nous tremblions de peur avec ses trois premiers chapitres. Le nouveau visage d’Isaac sera l’une des nombreuses améliorations qui comprendront un remake qui va au-delà d’un simple lifting. On vous a tout dit dans le reportage ‘Les 5 changements pour lesquels Dead Space Remake vaut le coup’.