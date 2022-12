Vous êtes peut-être allergique au froid et ne le savez pas : quels sont les symptômes à surveiller

La condition, connue sous le nom d’urticaire au froid, se présente généralement au début de l’âge adulte, en particulier chez les femmes, avec l’apparition d’éruptions cutanées avec démangeaisons sur la peau exposée au froid.

Avec l’arrivée des courants glacés du nord, l’hiver commence à se faire sentir même dans les régions de France où le climat est plus doux. Cependant, tout le monde ne s’adapte pas rapidement aux températures les plus froides ou ne peut tolérer le froid sans problème, avec des impacts importants sur la santé. L’une d’entre elles, également appelée « allergie au froid », est estimée toucher au moins 15 % de la population adulte, notamment les femmes, et peut se manifester par une série de symptômes plus ou moins graves. Pour ces personnes, toutes les activités qui provoquent une baisse rapide de la température corporelle doivent être évitées ou surveillées, de même que l’exposition au froid et la consommation d’aliments et de boissons surgelés doivent être évitées, car les muqueuses de la bouche peuvent également en souffrir. réaction. Médicalement appelée urticaire au froid, cette affection se présente généralement au début de l’âge adulte, de sorte que de nombreux jeunes apparemment en bonne santé ne savent peut-être pas qu’ils ont cette réaction allergique. Les premiers signes incluent l’apparition d’éruptions cutanées avec démangeaisons sur la peau exposée au froid, mais dans certains cas, des symptômes plus graves peuvent survenir et mettre la vie en danger.

Qu’est-ce que l’allergie au froid et comment en reconnaître les symptômes

L’allergie au froid, ou plus précisément l’urticaire au froid, est une réaction caractérisée par des démangeaisons qui apparaissent sur la peau exposée à des températures froides. Les symptômes (apparition de démangeaisons, rougeurs et gonflements de la peau, qui peuvent remonter jusqu’à former de véritables papules, c’est-à-dire des bosses sur la peau comme celles des piqûres d’insectes) sont dus à la libération de substances chimiques (comme l’histamine) par le les mastocytes de la peau, qui provoquent une fuite temporaire de liquide des petits vaisseaux sanguins.

Urticaire au froid sur la peau d’une jambe / Crédit : Wikipedia

Dans certains cas, les démangeaisons peuvent être sévères et les bosses peuvent persister plusieurs heures puis disparaître. « Il peut y avoir une variété de réactions à cette allergie – explique le Dr Beccy Corkill dans un article sur Iflscience – . Ceux-ci vont de symptômes non menaçants (urticaire, sensation de brûlure lorsque la peau se réchauffe, maux de tête, fatigue, anxiété, douleurs articulaires, gonflement au site d’exposition) à des symptômes plus potentiellement mortels (anaphylaxie, palpitations cardiaques, chute de la pression artérielle , problèmes respiratoires, évanouissement, état de choc, gonflement de la langue et de la gorge)”.

Comment comprendre si vous souffrez de cette condition

L’urticaire au froid est essentiellement de deux types : acquise ou héréditaire. Dans l’urticaire acquise, souligne Corkill, la réaction peut se produire dans les 5 à 10 minutes suivant l’exposition initiale et dure souvent 1 à 2 heures. Dans le cas héréditaire ou familial, les symptômes peuvent apparaître 24 à 48 heures après l’exposition et durer 24 à 48 heures.

Quelles sont les causes de l’urticaire au froid

La condition survient lorsque le froid provoque l’activation des mastocytes et la libération d’histamine (ainsi que d’autres médiateurs inflammatoires), bien que le mécanisme par lequel le froid stimule cette libération ne soit pas encore entièrement compris par les scientifiques. Chez certaines personnes, la maladie peut se résoudre d’elle-même, des semaines ou des mois après le premier épisode.

Comment traiter l’urticaire au froid

Malheureusement, il n’existe pas de remède spécifique contre l’urticaire au froid, mais certains traitements et mesures de prévention peuvent certainement aider à soulager l’inconfort. En effet, vous pouvez essayer de ne pas vous exposer au froid ou de pratiquer des activités qui provoquent une baisse de la température corporelle, comme nager dans de l’eau froide. « Dans certains cas, des doses élevées d’antihistaminiques non sédatifs peuvent être nécessaires – souligne l’expert – . Pour les réactions anaphylactiques, l’adrénaline doit être utilisée en urgence”.

Le diagnostic repose essentiellement sur l’anamnèse et l’test physique. Un test appelé test du glaçon, dans lequel un glaçon est placé dans un sac en plastique, puis sur le corps pendant quelques minutes, peut aider les médecins à diagnostiquer la maladie.