Microsoft répond à l’Union européenne à propos de Teams

Cette année, les avocats de Microsoft sont plus occupés que jamais. En plus de sa bataille en cours pour obtenir l’approbation de son projet d’acquisition d’Activision pour 69 milliards de dollars, Microsoft a une autre raison de coopérer avec les régulateurs, Microsoft Teams. Dans un nouveau rapport de Reuters, la société de Redmond espère travailler avec l’Union européenne pour résoudre ses problèmes antitrust concernant la plainte déposée par Slack. L’affaire Teams a commencé en 2021, lorsque le rival du programme de messagerie instantanée a accusé Microsoft d’intégrer Teams dans les programmes Office.

Les équipes, la nouvelle préoccupation des régulateurs européens

La situation pointée dans la plainte, qualifiée d’injuste, peut avoir un impact important sur Slack. Bien que Slack ait été lancé en 2009, l’arrivée de Teams en 2017 a constitué une énorme menace pour les autres concurrents sur le marché de la collaboration en milieu de travail. L’idée originale du géant du logiciel a commencé par se concentrer sur les appels vidéo. Alors que Slack n’a commencé à développer sa plate-forme pour ce domaine que récemment. Plus précisément, il n’a introduit les appels vidéo dans sa fonction Huddles qu’en juin 2022. Bien que positif pour Slack, Teams a un plus grand avantage à appartenir à un géant de la technologie qui contrôle le logiciel de bureau le plus populaire du marché. Slack souligne qu’en regroupant soi-disant Teams avec Office, Microsoft s’engage directement dans un comportement anticoncurrentiel.

Il y a un an, l’UE a envoyé un questionnaire à Slack, Zoom, Google Workspace, Facebook et Cisco. En espérant connaître votre opinion sur l’effet de ladite action de Microsoft. Cette enquête a révélé l’intérêt du régulateur à envisager une enquête. C’est pourquoi Microsoft s’attaque au problème avec sa nouvelle stratégie : coopérer au lieu de s’opposer. Selon des sources de Reuters, la société a déjà proposé ses premières solutions aux préoccupations. Ceux qui connaissaient la situation n’ont pas divulgué les détails spécifiques des concessions. Bien que la Commission ait déclaré que le « L’évaluation de la plainte est en cours. » Il ne pouvait toujours pas donner de réponses aux médias.