La navigation audio de Soundscape sera open source

Sondscape est un projet en gestation chez Microsoft Research depuis des années. Ce projet nous a permis de mieux comprendre ce qui nous entoure, nous aidant à avoir de meilleures informations sur l’environnement. Contrairement aux applications de navigation pas à pas, Soundscape utilise l’audio 3D pour nous offrir des informations plus détaillées.

Soundscape, une évolution de la navigation audio 3D

À partir du 3 janvier 2023, le code source de Soundscape sera disponible en tant que logiciel open source pour que quiconque puisse continuer à développer. Au cours des six dernières années, Microsoft a développé Soundscape en tant que projet de recherche. Soundscape a été conçu pour utiliser la réalité augmentée et l’audio en trois dimensions pour fournir des informations sur l’emplacement et les points d’intérêt d’une personne. La réalité augmentée a été utilisée pour guider les gens vers des endroits inconnus.

De plus, le 3 janvier 2023, l’application IOS ne sera plus disponible au téléchargement. Alors que l’installation existante fonctionnera jusqu’à fin juin 2023. Microsoft a entendu parler de Soundscape aidant les instructeurs de mobilité et les sports adaptés, et a été un atout majeur pour les personnes malvoyantes.

La documentation sur la façon de construire et d’utiliser le système sera disponible sur la page Soundscape GitHub pour être partagée le 3 janvier 2023. Un projet des plus intéressants qui, nous l’espérons, se développera car il est open source.