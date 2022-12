Violente éruption du Volcan de Feu au Guatemala : des images impressionnantes

Le volcan de feu est entré en éruption au Guatemala le week-end dernier, provoquant des explosions, des rivières de lave spectaculaires et une énorme colonne de cendres.

Au cours du week-end dernier, le Volcán de Fuego (volcan de feu) au Guatemala a provoqué une éruption très violente, avec des explosions de matériaux pyroclastiques, une colonne de cendres de quelques kilomètres de haut et des rivières de lave le long des flancs du cône de la montagne . Les images de l’activité éruptive sont impressionnantes pour l’énergie dégagée et le spectacle visuel, notamment celles enregistrées la nuit, qui mettent clairement en évidence l’énorme quantité de lave projetée dans le ciel et autour de la montagne.

L’éruption du volcan de feu. Crédit : Twitter / Infosismologique

Les autorités guatémaltèques ont été contraintes de fermer l’aéroport international « La Aurora » à 6 kilomètres de la ville de Guatemala, elle-même située à 35 kilomètres du Volcán de Fuego, pendant plusieurs heures. Les rues de la capitale et la piste de l’aéroport ont été touchées par de grandes quantités de cendres emportées par le vent. Le volcan est situé entre les provinces d’Escuintla, Chimaltenango et Sacatepéquez au cœur du pays et ses cendres ont été transportées jusqu’à environ 50 kilomètres. Même la route principale qui relie le centre et le sud du Guatemala a été fermée en raison des dangers potentiels liés à l’activité volcanique, mais heureusement, à part les désagréments liés aux cendres, il n’y a pas eu de problèmes particuliers pour la population.

Comme l’indique la CONRED (Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala), des explosions « faibles et modérées » ont été enregistrées jusqu’à dimanche, puis l’activité du volcan s’est calmée et la situation est revenue à la normale. Le Volcán de Fuego entre en éruption en moyenne tous les 4-5 ans et ce n’est pas toujours aussi « bienveillant » : la fois précédente, le 3 juin 2018, il avait provoqué une immense tragédie. Des rivières de lave et de matériel pyroclastique ont frappé le village de San Miguel Los Lotes, causant la mort de plus de 430 personnes (215 morts confirmés et de nombreux disparus, investis par la coulée de lave). Le volcan est l’un des plus actifs de plus de 30 au Guatemala, avec Pacaya et Santiaguito.

Au cours de l’éruption, CONRED a publié une déclaration d’avertissement dans laquelle la population a été avertie de la nécessité éventuelle d’évacuations. Comme l’a expliqué à l’Agence France Presse (AFP) M. Jose Sul d’Alotenango, un village à la base orientale du volcan, après le dramatique accident de 2018, les autorités sont beaucoup plus attentives aux signaux d’alarme provenant du Fuego. Les habitants sont habitués à la présence du volcan et son activité fait partie de la vie quotidienne, un peu comme sur le Stromboli en France. Cependant, de nombreuses familles ont toujours un sac à dos prêt avec des fournitures et des médicaments, au cas où une évacuation rapide serait nécessaire.