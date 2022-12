Comment obtenir gratuitement le skin Guff Sleigh sur Fortnite : tous les détails

L’événement Winterfest 2022 de la saison 1 de Fortnite Chapter 4 est arrivé, et Epic Games offre un nouveau skin à Fortnite. Ci-dessous, nous vous expliquons comment obtenir gratuitement le skin Guff Sleigh:

Comment obtenir gratuitement le skin Guff Sleigh sur Fortnite : dates et heures

Pour obtenir le skin gratuit Guff Sleigh dans Fortnite, nous devons le réclamer dans Epic Games Store ou en vous connectant à la version PC de Fortnite et en vous rendant au store. Les dates limites disponibles pour réclamer le skin gratuit sont du 13/12/2022 à 15h00 CET au 03/01/2023 à 15h00 CET.

Art officiel de le skin Guff Sleigh dans Fortnite

Réclamer le skin dans le store de la version PC de Fortnite ou dans Epic Games Store le fera nôtre pour toujours et nous pourrons l’équiper du Box Office quand nous le voulons. Veuillez noter qu’il peut y avoir des problèmes avec la revendication de le skin pendant les premières minutes (ou heures) où elle est disponible. Ce ne serait pas la première fois que cela se produirait; la ruée des joueurs voulant réclamer leur skin gratuit rend les serveurs Epic Games lents et même ralentis.

Ce skin gratuit fait partie de l’événement Winterfest 2022, qui a débuté le mardi 13 décembre 2022. Dans le cadre de l’événement, des objets de Noël tels que des cadeaux et le lanceur de boules de neige reviennent dans le jeu, et le Winterfest Cottage revient également . , où nous pouvons obtenir de nouveaux skins et plus d’articles gratuits en ouvrant un cadeau tous les jours pendant quatorze jours.

La cabine du voile d’hiver revient dans l’événement de Noël 2022 de Fortnite

