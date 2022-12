Préparez-vous à un déluge d’applications photo IA, alors que Lensa AI est en tête des classements de l’App Store

Avec Lensa AI prenant la première place dans les classements de l’App Store, grâce à l’attrait viral de ses « avatars magiques », préparez-vous à un déluge d’applications photo AI – à la fois réelles et fausses.

L’IA et l’apprentissage automatique ont jusqu’à présent été des mots à la mode que les développeurs adorent inclure, que leurs applications l’utilisent vraiment ou non – mais l’outil d’apprentissage en profondeur (deep learning) open source Stable Diffusion est actuellement époustouflant, et Lensa AI l’utilise pour transformer les selfies en des avatars impressionnants…

Diffusion stable

Stable Diffusion est un outil de génération d’images incroyablement sophistiqué dont la caractéristique la plus impressionnante est la possibilité de transformer des invites de texte en images photoréalistes, mais il peut également fonctionner avec des photos existantes.

Ce qui est époustouflant, c’est la vitesse incroyable avec laquelle la technologie a évolué de la nouveauté risible à des images comme des rendus professionnels, sinon des photos réelles.

Un de mes amis l’a récemment démontré, demandant aux versions 1 à 4 de Midjourney de montrer des images d’un « SUV Ferrari ». Voici la version 1, de juillet de cette année :

Voici maintenant la version 4, moins de six mois plus tard :

Lensa IA

Lensa AI est une application iOS qui peut faire toutes les retouches photo automatisées habituelles, mais a récemment appliqué le code Stable Diffusion pour créer des avatars à partir de selfies.

Tech Crunch note que la popularité de la fonctionnalité (payante) entraîne le spam de mots-clés par les applications concurrentes.

La demande des consommateurs pour l’application, et plus largement pour les modifications de l’IA, a maintenant poussé de nombreuses autres applications « IA » dans les meilleurs classements de l’App Store américain. Depuis lundi, les trois premières places de l’App Store américain sont toutes détenues par des éditeurs de photos IA, et encore plus d’applications d’art IA se classent dans le Top 100. La première place sur l’App Store américain, cependant, continue d’être détenue par Lensa AI, qui a enregistré 12,6 millions d’installations mondiales au cours des 11 premiers jours de décembre, en hausse de 600 % par rapport aux 1,8 million d’installations enregistrées au cours d’une période similaire. en novembre (20 novembre au 30 novembre), selon de nouvelles données de la société de renseignement App Store Sensor Tower. Les États-Unis représentaient 3,6 millions de ces nouvelles installations de décembre, selon les estimations. En fait, 8 des 100 applications les plus téléchargées sur l’App Store américain étaient des applications d’art d’IA entre le 1er et le 11 décembre, selon l’analyse de la société.

Bien qu’il serait formidable de voir plus d’applications iOS tirer parti de Stable Diffusion, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de spams de mots clés d’applications décidément peu impressionnantes.

