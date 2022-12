Des portraits couleur extraordinaires de momies découverts en Égypte

Deux incroyables portraits de momies en couleur ont émergé du site de fouilles de Gerza en Égypte. Ils font partie des peintures les plus détaillées de l’Antiquité.

Un des portraits retrouvés. Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Deux découvertes archéologiques extraordinaires ont été découvertes en Égypte, d’un genre introuvable depuis plus d’un siècle. En fait, il s’agit de deux magnifiques portraits en couleur de momies, parfaitement conservés et très riches en détails. Ils ont été découverts sur le site de fouilles de Gerza au Fayoum, une oasis à environ 120 kilomètres du Caire, lors de la dixième mission qui y a été menée. La découverte des précieux artefacts a été annoncée dans un communiqué de presse du ministère du Tourisme et des Antiquités d’Égypte, qui publie constamment des mises à jour relatives au merveilleux patrimoine archéologique du pays arabe.

Les portraits ont été trouvés dans un grand bâtiment funéraire utilisé à la fois aux périodes ptolémaïque et romaine, dans un intervalle de temps d’environ 700 ans, entre 300 avant JC et 390 après JC. Dans cette localité, fondée par le roi Ptolémée II (309 – 246 av. J.-C.) et connue sous le nom de « Philadelphie », il y avait un paysage bucolique spectaculaire dédié à la culture de nombreux produits alimentaires. Les Grecs et les Égyptiens y ont vécu longtemps. À l’intérieur de la structure, outre les deux portraits des momies, des cercueils de différents types (également en briques de boue), des momies, des papyrus, des statues, des céramiques et d’autres trouvailles ont été trouvés. Parmi eux également une statue en terre cuite de la déesse de la fertilité et de l’amour Isis-Aphrodite, trouvée à l’intérieur d’un cercueil d’un jeune Grec.

Crédit : ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités

Comme l’explique le Dr Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, ce qui a été découvert sur le site « illustre la diversité et la différence dans la précision et la qualité du processus d’embaumement pendant les époques ptolémaïque et romaine, ce qui indique le niveau économique du défunt, depuis l’embaumement de haute qualité jusqu’aux simples enterrements ». En fait, des momies finement embaumées ont été retrouvées, tandis que d’autres corps ont été enterrés sans aucun type de traitement, signe clair du statut social différent. Les portraits sont naturellement associés aux plus riches et aux plus haut placés, auxquels sont destinées les « funérailles » les plus somptueuses. Comme indiqué, de tels artefacts n’ont pas été trouvés depuis plus d’un siècle, depuis que l’archéologue britannique Flinders Petrie a déterré le premier il y a plus de 115 ans. Ils sont également connus sous le nom de « portraits du Fayoum » car le plus grand nombre d’entre eux ont été trouvés dans cette oasis. L’archéologue en a récupéré 146 dans un cimetière romain en 1911 ; ils font partie des peintures de l’Antiquité les mieux conservées de tous les temps, comme le montre le spécimen présenté sur la page Instragram de l’Oriental Institute de l’Université de Chicago.

Le chef du projet de recherche Ancient Philadelphia Excavation, l’archéologue Basem Gehad, a expliqué à Artnet News que la plupart de ces précieux portraits de momies se sont retrouvés entre les mains du collectionneur d’art et entrepreneur autrichien Theodor Graf, qui possédait de nombreux musées en Occident et de riches clients. Mais les deux nouvellement découverts resteront en Egypte pour être étudiés en profondeur puis exposés dans les musées locaux. L’espoir des archéologues est que d’autres découvertes similaires émergeront du même site de fouilles.