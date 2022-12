Ghost of a Tale, nouveau jeu gratuit sur GOG pour une durée limitée

La campagne d’hiver commence dans God Old Games. CD Projekt RED lance les dernières offres pour 2022 avec des réductions allant jusqu’à 90% sur plus de 4 500 titres de son catalogue. Ils seront disponibles jusqu’au 2 janvier 2023. Comme d’habitude en store, les soldes s’accompagnent de jeux sans surcoût : le premier choisi fut Ghost of a Tale.

Vous avez jusqu’au jeudi 15 décembre prochain à 15h00 (CET) pour l’utiliser. Une fois que vous l’ajouterez à votre bibliothèque, il sera lié à votre profil pour toujours, sans restriction d’aucune sorte. La méthode fonctionne de la même manière que ce qui est vu dans Epic Games Store, sauf qu’ici, vous n’aurez pas de protection en ligne contre un lanceur.

Comment télécharger Ghost of a Tale sur GOG

Cliquez sur ce lien qui vous mènera à la maison de Good Old Games, la plateforme de vente de CD Projekt RED sur PC. En bas du carrousel principal, vous verrez un onglet dédié à Ghost of a Tale à côté d’un bouton vert. Cliquez sur « et, et revendiquez le jeu ». Une liste déroulante s’ouvrira dans laquelle il vous sera demandé de vous connecter à votre compte GOG. Remplissez les champs si vous en avez un. Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de l’écran et cliquez sur « Créer un compte ». Entrez les données et l’e-mail qui seront associés. Vous pouvez également en créer un depuis votre profil Facebook. Connaître tous les détails ici. Ghost of a Tale sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque numérique. Passez la souris sur votre profil et sélectionnez « Jeux ». Vous le verrez dans votre conférence.

Nous devons vous rappeler que les jeux GOG n’ont pas de DRM, c’est-à-dire une protection de plate-forme. Vous pouvez l’installer comme un autre fichier PC ou utiliser GOG Galaxy, le lanceur de l’entreprise.

Source : GOG