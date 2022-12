Percée dans l’énergie de fusion nucléaire lors d’un test ambitieux aux États-Unis

Des quantités record d’énergie propre auraient été obtenues par des scientifiques américains. L’annonce officielle est attendue mardi.

Dans la recherche d’une source d’énergie propre, illimitée et à zéro émission, une nouvelle étape a été franchie par les scientifiques du Lawrence Livermore National Laboratory, en Californie, qui ont réalisé une expérience ambitieuse dans laquelle ils ont peut-être atteint un nouveau record d’énergie provenant de la fusion nucléaire, générant plus que ce qui a été produit lors d’une expérience récente en Europe. En attendant l’annonce officielle, qui devrait être diffusée en direct le mardi 13 décembre par le département américain de l’Énergie, un rapport du Financial Times rapporte que les scientifiques ont pu «pour la première fois« pour mener une réaction de fusion qui a créé »un gain net d’énergie», marquant une percée dans la recherche imitant le processus nucléaire qui permet au Soleil et aux étoiles de briller si fort.

Considéré par les scientifiques comme le « Saint Graal » de l’énergie sans carbone, le développement est susceptible d’être promu par l’administration Biden avec un investissement massif, dans le but ultime de produire des technologies de fusion qui peuvent apporter de l’électricité au réseau sans empreinte carbone. , des déchets radioactifs et bien moins de ressources qu’il n’en faut pour exploiter l’énergie solaire et l’énergie éolienne.

« Pour la plupart d’entre nous, ce n’est qu’une question de tempsa déclaré un scientifique de la fusion familier avec les travaux du National Ignition Facility du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, où la découverte a été faite. En plus de ses avantages pour le climat, l’énergie de fusion pourrait aider à fournir de l’électricité bon marché aux régions défavorisées de la planète.

La science de la fusion nucléaire est basée sur la fusion de deux atomes à des vitesses incroyablement élevées et la transformation de l’énergie obtenue à partir de cette réaction en électricité. Notamment, le National Ignition Facility mène une expérience de « fusion par confinement inertiel » qui voit près de 200 lasers tirés directement sur une minuscule capsule d’hydrogène. Selon Nathan Garland, physicien à l’Université Griffith en Australie, les lasers créent un plasma autour de la capsule qui déclenche finalement une implosion, permettant des réactions de fusion.

L’énergie dégagée par la fusion des deux atomes entre eux est énorme et, surtout, elle ne libère pas de carbone. Contrairement à la fission – qui divise les atomes – utilisée dans les centrales nucléaires, la fusion ne produit pas de déchets radioactifs. En d’autres termes, si nous pouvions exploiter l’énergie de fusion à l’avenir, ce développement révolutionnerait le monde de l’énergie, nous permettant de générer de l’énergie propre sans pomper de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.