Xbox n’a rien annoncé aux Game Awards 2022, mais promet une 2023 pleine de surprises

Phil Spencer, responsable de la division Xbox, était présent aux Game Awards 2022. Cependant, Microsoft est resté pratiquement disparu lors du gala. Sans annonces pertinentes, certaines voix critiques se sont élevées. Quoi qu’il en soit, le directeur marketing de Xbox, Aaron Greenberg, a tenté de calmer les esprits et a annoncé sur Twitter que Xbox réservait des surprises.

« Nous prévoyons de montrer et de partager beaucoup [de cosas] passionnant » pour l’année prochaine 2023, a écrit le manager. « Nous apprécions que les gens veuillent en savoir plus. Le timing est toujours essentiel, mais ne vous inquiétez pas, nous ne vous ferons pas attendre trop longtemps pour ce qui va venir de nous. »

Il ne faut pas oublier que Starfield et Redfall, tous deux publiés par Bethesda, sont toujours programmés pour l’année 2023, bien qu’ils n’aient toujours pas de date précise. Ceux de Redmond, pour leur part, ont annoncé une augmentation des prix des jeux propriétaires.

The Game Awards, une émission qui n’a pas été épargnée par les leaks

Parfois, ils échouent, mais ils n’échouent jamais. Les fuites de dernière minute coupent le battage médiatique et font avancer les informations à l’avance. Geoff Keighley connaît cette situation de première main, comme lorsque PlayStation elle-même a divulgué l’existence de The Last of Us Part I avant sa sortie dans son émission, ce qui était prévu.

Les Game Awards sont également à court de certaines de leurs surprises, bien qu’à cette occasion aucune bombe n’ait transpiré. Star Wars Jedi : Survivor a confirmé sa présence au gala malgré le fait que la date de sortie du jeu était déjà apparue (15 mars). Quelque chose de similaire s’est produit avec Street Fighter 6, qui arrivera sur le marché le 2 juin en trois éditions différentes (Standard, Deluxe et Collector).

Le troisième jeu qui a fait l’objet de fuites est un titre Square Enix qui avait déjà annoncé sa présence aux Game Awards. Final Fantasy XVI, une exclusivité PS5 temporaire pendant 6 mois, fera ses débuts en store le 22 juin.

Au-delà de la « Première mondiale » et des concerts live, The Game Awards 2022 est un gala de remise de prix. Dans cette édition, les nominés dans la catégorie GOTY (Jeu de l’année) ont été Elden Ring, God of War Ragnarök, Xenoblade Chronicles 3, Stray, Horizon Forbidden West et A Plague Tale : Requiem. Gagnant? Le jeu réalisé par Hidetaka Miyazaki.