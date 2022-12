« Voici ce qui est caché dans le sable »: résolu le mystère de l’objet refait surface en Floride

L’équipe d’archéologues qui a examiné le long objet en bois qui a surgi du sable à Daytona Beach Shores dans le comté de Volusia est convaincue qu’il s’agit d’un navire des années 1800.

Des archéologues travaillent à déterrer une épave sortie du sable à Daytona Beach Shores, en Floride / AP

Il semble s’agir d’un navire en bois, datant des années 1800, l’objet mystérieux qui a émergé du sable de Daytona Beach Shores dans le comté de Volusia sur la côte est de la Floride. Ensevelie pendant près de deux siècles, l’épave a été découverte au cours du week-end de Thanksgiving par des habitants de la région à la suite d’une érosion massive causée par l’ouragan Nicole le mois dernier et l’ouragan Ian en septembre dans l’État américain.

La structure, longue de 25 à 30 mètres, a été partiellement mise au jour par une équipe d’archéologues qui s’est rendue sur place mardi pour examiner les vestiges qui ont émergé du sable. « Chaque fois que vous trouvez une épave sur une plage, c’est vraiment un événement extraordinaire – il a déclaré àPresse associée archéologue Chuck Meide, directeur de groupe de l’équipe du phare et du musée maritime de St Augustine – . Vous savez qu’il y a un mystère derrière ce genre de trouvailles. Un jour, ils sont là et le lendemain, ils ne le sont pas, alors ils capturent vraiment l’imagination.”.

Vue aérienne de l’objet émergeant du sable / Daytona Beach Shores

Meide a déclaré qu’il était convaincu qu’il s’agissait d’un navire naufragé, probablement un voilier cargo des années 1800, compte tenu des caractéristiques de la structure et des matériaux présents. Cependant, les experts n’ont pas encore précisé quand le naufrage s’est produit ni pourquoi le navire s’est échoué. Pour le moment, le nom du bateau n’est même pas connu qui ne sera cependant pas découvert dans son intégralité, mais seulement dans la mesure où il suffira d’effectuer des mesures et, éventuellement, de prélever quelques échantillons de bois pour vérifier son origine.

La longue ligne de bois flotté qui sort du sable / Daytona Beach Shores

Les équipes du Florida Department of State Bureau of Archaeological Research et du Florida Public Archaeology Network soutiennent également le travail des archéologues. Pour l’instant cependant, l’épave ne sera pas enlevée, non seulement pour les frais de l’opération mais parce que les experts estiment qu’il vaut mieux la conserver dans son intégralité là où elle se trouve, recouverte de sable humide. « Nous laisserons Mère Nature l’enterrer – a ajouté Meide – . Cela aidera à le conserver”.