Le président d’Epic Games : "Apple est une menace pour la liberté, les politiciens devraient avoir peur"

Dans une interview accordée à The Verge, Tim Sweeney, fondateur et président d’Epic Games, met en garde contre Apple. « Tous les politiciens devraient craindre Apple », affirme-t-il. Juste en dessous on vous montre un résumé de l’interview et son point de vue concernant l’éternelle dispute qu’entretient Apple avec Epic Games :

Tim Sweeney : « tous les politiciens devraient avoir peur d’Apple »

Pour Tim Sweeney, fondateur et actuel président d’Epic Games, les créateurs de Fortnite, Apple est « l’ennemi de la liberté dans le monde ». Sur son compte Twitter personnel (@TimSweeneyEpic) il partage habituellement des nouvelles qui mettent Apple sur les nerfs puisqu’Epic est engagé avec eux dans une guerre judiciaire qui semble sans fin. C’est précisément cette activité qui a conduit Alex Heath de The Verge à lui demander une interview que Sweeney lui a accordée et qui n’est pas perdue.

Tim Sweeney | Bloomberg

Le sujet principal à aborder dans l’interview était précisément le différend entre Epic et Apple, et dans la conversation, Sweeney a révélé plusieurs faits curieux à ce sujet. Par exemple, qu’au premier semestre 2021, Epic Games voulait lancer une application depuis son Epic Games Store pour iOS qui a été rejetée par Apple.

Et s’en tenir au titre de cette nouvelle, une autre des déclarations de Sweeney dans l’interview est que « tous les politiciens devraient avoir peur du pouvoir des entreprises qu’Apple est en train de créer ». Son raisonnement est qu’avec le contrôle de son App Store, « en décidant quelles applications sont approuvées ou non, ce pouvoir de décision pourrait être utilisé pour censurer ou encourager certains types de discours, à gauche comme à droite ».

Tim Sweeney : « Fortnite perdra la guerre du métaverse s’il ne revient pas sur iPhone »

Un autre des points clés de l’interview de The Verge avec Sweeney concerne Fortnite, qui est entré dans son chapitre 4 début décembre 2022. Pour le fondateur d’Epic Games, si les poursuites contre Apple dans lesquelles son entreprise est impliquée ne sont pas résolues favorablement pour eux, alors ils « perdront la guerre du métaverse ».

Art officiel de Fortnite Chapitre 4 – Saison 1 | Epic Games

Fortnite a été supprimé de l’App Store à la suite de poursuites judiciaires d’Epic Games. Pour Sweeney, cela indique qu’en n’ayant pas accès à « ces milliards d’utilisateurs », ils ne pourront en aucun cas rivaliser.

Source : Le bord, Twitter/TimSweeneyEpic