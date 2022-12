Voici l’ensemble Écarlate et Violet du jeu de cartes Pokémon : premiers détails

Nous connaissons déjà les premiers détails de l’ensemble Pokémon Scarlet et Pokémon Purple pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Parmi les recrues, nous avons les nouveaux légendaires : Koraidon et Miraidon, les partants, et bien d’autres surprises. Nous vous laissons tous les détails juste en dessous :

Premiers détails de l’ensemble Pokémon Scarlet et Purple pour Pokémon TCG

Grâce à Pokéxperto, un site dédié à toutes sortes d’informations et de fuites du monde des Pokémon, nous avons découvert cet aperçu de l’ensemble Pokémon Scarlet et Purple du Jeu de Cartes Pokémon. Ci-dessous, nous vous laissons plusieurs images des ensembles eux-mêmes et de plusieurs des cartes qui arriveront :

Enveloppes et boîtes aux cartes

Pokemon Scarlet et Pokemon Purple Set pour le jeu de cartes à collectionner Pokemon

Voici à quoi ressemblent les boosters et les boîtes à cartes de cet ensemble. Koraidon et Miraidon sont les Pokémon présentés dans l’art.

cartes de personnage

Turo, Albora et Mencía ont tous des cartes dans cet ensemble.

Plusieurs des personnages des jeux qui auront des cartes sont le professeur Albora, le professeur Turo et Mencía, notre rival.

cartes pokémon



Plusieurs des nouvelles cartes Pokémon de l’ensemble Scarlet and Purple

Bien sûr, les cartes Pokémon de plusieurs de celles introduites dans la neuvième génération et d’autres qui reviennent mais sont affectées par de nouvelles mécaniques de jeu telles que la teracristallisation ne pouvaient pas manquer :

koraidon ex

Miraidon ex

grossir

Arcanin ancien Teracrystal

lechonk

pawmi

Smoliv

riolu

Lucario ex

sprigatito

fuecoco

Quaxly

cycliser ex

A l’heure actuelle, nous ne savons pas quand cet ensemble arrivera en Occident. Nous mettrons à jour cette histoire – ou en publierons une nouvelle – au fur et à mesure que nous prendrons connaissance des dates de sortie et de plus de détails intéressants.

Pokémon Scarlet et Purple : succès fulgurant sur Nintendo Switch

Pokémon Scarlet et Pokémon Purple sont les jeux les plus vendus de l’histoire de Nintendo, réussissant à placer 10 millions d’exemplaires au cours des trois premiers jours.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet | Game Freak / La société Pokémon

Par conséquent, on s’attendait à ce que de nouveaux produits de merchandising connexes sortent dès que possible, y compris son propre jeu de cartes pour le Pokémon JCC.

