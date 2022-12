Les glaciers alpins meurent, 2022 est une année noire : « Pire que toute prévision rationnelle »

Legambiente et le Comité glaciologique italien ont publié les données dramatiques sur l’état de santé des glaciers alpins, littéralement dévorés par le réchauffement climatique.

Le glacier Fellaria en septembre 2021. Crédit : Valerio Berra

Parmi les principales victimes du changement climatique figurent les glaciers alpins, précieux écosystèmes de montagne qui, selon de nombreuses études, disparaîtront d’ici la fin du siècle. Beaucoup pourtant sont déjà « les heures sont comptées » et fondront complètement d’ici quelques décennies, comme le fameux glacier de la Marmolada, la « Reine des Dolomites ».Mais la situation, jugée très préoccupante depuis quelque temps, est bien pire. supérieur à celui attendu par les experts de la « Caravane des glaciers », une campagne promue par Legambiente en étroite collaboration avec le Comité glaciologique italien, qui a récemment conclu les observations de 2022. Le rapport final a été présenté le 7 décembre lors d’une réunion tenue au Crystal Room de l’Hôtel Nazionale sur la Piazza di Monte Citorio, mettant en évidence des données déconcertantes concernant le taux de fonte et de retrait des corps glaciaires.En raison de la crise climatique actuelle, catalysée par les émissions de CO2 (dioxyde de carbone) et d’autres effets de serre liés à l’homme activités, les glaciers alpins sont « de plus en plus fragiles, vulnérables et instables », a expliqué Legambiente dans un communiqué pa, ajoutant que 2022 était une véritable annus horribilis pour leur survie.

Les données dénoyautées dans le rapport, que vous pouvez consulter dans son intégralité en cliquant sur le lien suivant, sont tout simplement dramatiques. Pour les géants blancs de nos montagnes, l’été dernier a été le pire depuis des milliers d’années. L’impact a été particulièrement sévère également en raison des tendances négatives des dernières saisons, au cours desquelles une couverture de neige suffisante ne s’est pas déposée pour protéger les glaciers, facilitant le « travail » du rayonnement solaire et la réduction de l’albédo. « Un été très chaud s’est alors ajouté à un hiver pauvre en neige, ce qui a entraîné la disparition d’épaisseurs glaciaires dans une mesure jamais enregistrée auparavant », expliquent les glaciologues de la Caravane des glaciers, qu’entre le 17 août et le 3 septembre 2022 ils ont exploré l’arc alpin du Val d’Aoste au Frioul Vénétie Julienne, pour un total d’environ 250 glaciers analysés.

Ce qui a le plus surpris les chercheurs, c’est l’accélération des phénomènes liés au réchauffement climatique. « Les données des stations météorologiques installées à haute altitude décrivent une intensité et une vitesse de montée des températures qui vont au-delà de toutes les prévisions », avec une augmentation « sans précédent » des vagues de chaleur et la réduction concomitante des vagues de froid. Parmi les données les plus significatives, qui mettent clairement en évidence la situation actuelle, figure l’enregistrement du zéro thermique. Le 25 juillet de cette année, il était à 5 184 mètres (record absolu) et en octobre il était encore à 4 000 mètres : ce sont des données absolument anormales, étant donné que, comme l’expliquent les scientifiques, au cœur de l’été, il devrait être d’environ 3 500 mètres. mètres. Cela indique que la fonte de la glace commence de plus en plus haut, jusqu’à ce que la montagne s’épuise et qu’il ne reste plus rien à fondre. La situation est tellement critique qu’il est même devenu impossible de surveiller et de mesurer certains corps glaciaires, pour diverses raisons, comme le danger de décollements et d’effondrements – qui rappellent tous la tragédie de la Marmolada en juillet dernier – et le recul/élévation de la glace. avant, ce qui rend impossible leur accès. Il n’est pas étonnant que la situation ait été définie comme « détériorée au-delà de toute prévision rationnelle ».

La Caravane des glaciers explique qu’en plus de l’impact sur les écosystèmes glaciaires, des records alarmants ont été enregistrés en ce qui concerne les communautés montagnardes et l’économie : « Pour la première fois toutes les stations touristiques sur le glacier où en été il était possible de skier , ont été contraints de fermer les pistes ; pour la première fois les descentes d’automne de la Coupe du monde de ski alpin sur les glaciers entre Zermatt et Cervinia ont été annulées, pour la première fois de leur vie professionnelle plusieurs guides alpins, en raison de la dangerosité accrue des pistes, ont dû renoncer aux accompagnements sur le Mont Blanc et le Mont Rose ». tout cela a des répercussions en chaîne sur tout le tissu socio-économique des communautés qui vivent au contact de la montagne, violé par la cupidité et la myopie de l’homme.

D’un point de vue purement numérique, en 2022, en moyenne, les glaciers des Alpes occidentales ont reculé d’un bon 40 mètres, tandis que le glacier du Grand Paradis a atteint un sensationnel – 200 mètres. Les autres glaciers de l’ouest qui souffrent beaucoup sont le glacier Verra, le glacier Lys et le glacier Indren. Ce dernier a perdu 64 mètres en deux ans, dont 40 au cours des 12 derniers mois. Le Pré de Bar recule de 18 mètres chaque année depuis environ 30 ans, tandis que le glacier de Miage en Vallée d’Aoste a perdu 100 milliards de litres d’eau. Les glaciers de Planpincieux et des Grandes Jorasses sont plutôt considérés comme un danger potentiel d’effondrements et de décollements « qui pourraient concerner les implantations et les infrastructures du fond de la vallée », explique Legambiente. En ce qui concerne les Alpes centrales, le glacier de Lupo a perdu cette année 60% de ce qui avait été perdu en 12 ans, tandis que le Fellaria – le protagoniste d’une vidéo accélérée déconcertante du Service glaciologique lombard – a perdu environ 26 mètres en 4 années. Le glacier de Ventina, comme le Grand Paradis, est en retrait de 200 mètres. Dans les Alpes orientales, le glacier Careser a diminué de 86 %, la Vedretta de la Mare a perdu plus de 1 000 mètres et le glacier Lares à Adamello – où se trouve le plus grand glacier de France – a perdu 600 mètres. La Marmolada, en revanche, risque de disparaître dans à peine 15 ans, « après avoir perdu plus de 70 % en surface et plus de 90 % en volume au cours du siècle dernier », explique la Carovana dei glacieri. Si les plus grands souffrent et reculent, les glaciers plus petits et à plus basse altitude sont déjà « mourants ». Beaucoup perdent leur statut de glaciers et se transforment en simples accumulations de neige et de glace.

Naturellement, ce ne sont pas seulement les glaciers italiens et alpins qui subissent l’impact du changement climatique. Un récent rapport de l’ONU a révélé que 33% des glaciers des sites de l’UNESCO disparaîtront d’ici 2050, soit environ 6 000 glaciers dans 50 endroits différents. Parmi ceux qui sont menacés figurent les glaciers emblématiques du Yunnan en Chine, du Mont Perdu dans les Pyrénées (entre la France et l’Espagne), les glaciers du Parc National Los Alerces en Argentine, les glaciers du Parc National de Yellowstone (États-Unis) et ceux du Mont Kenya et sur Kilimajaro en Afrique. L’ONU indique qu’au cours des 20 dernières années, en raison du changement climatique, ces glaciers ont perdu 58 milliards de tonnes de glace chaque année et ont contribué à 5% de l’élévation du niveau de la mer, l’une des menaces les plus importantes liées au réchauffement climatique. La réduction de la consommation des ressources en eau et une réduction rapide et nette des émissions font partie des armes dont nous disposons pour contenir cette catastrophe environnementale et sociale, mais pour de nombreux glaciers, il est déjà trop tard. Même si nous pouvions arrêter les émissions de carbone aujourd’hui, elles ont maintenant atteint un point de basculement et sont vouées à fondre. Mais pour beaucoup, le dernier mot n’est pas encore écrit. Legambiente souligne l’importance de les surveiller et de les préserver, de sensibiliser le public et de planifier des actions pour gérer les zones d’altitude.