La bataille des brevets d’Apple voit AliveCor perdre ; L’interdiction d’importation d’Apple Watch le 12 décembre est désormais peu probable

Une bataille de brevets Apple avec la société de technologie de la santé AliveCor a été remportée par la société Cupertino, sauvant probablement l’Apple Watch d’une éventuelle interdiction d’importation la semaine prochaine.

C’est un grand pas en avant pour Apple, mais cela ne met pas fin au combat juridique entre les deux sociétés…

Commençons par le contexte…

Bataille de brevets Apple avec AliveCor

L’histoire remonte à 2015, lorsque AliveCor a montré comment sa technologie brevetée pouvait être utilisée pour permettre à un bracelet Apple Watch de prendre des lectures ECG. La société a partagé la technologie avec Apple dans l’espoir de conclure un accord de partenariat.

Aucun accord n’a été conclu et trois ans plus tard, Apple a annoncé une fonction ECG utilisant le moniteur de fréquence cardiaque intégré à l’Apple Watch.

AliveCor a affirmé qu’Apple avait volé sa technologie et enfreint trois de ses brevets. Apple a poursuivi Apple en justice et a demandé séparément à la Commission du commerce international des États-Unis (ITC) d’interdire la vente de l’Apple Watch aux États-Unis. Apple a répondu en demandant à la Commission de procès et d’appel des brevets (PTAB) de l’Office américain des brevets et des marques de déclarer invalides les brevets d’AliveCor.

Par ailleurs, AliveCor a déposé cette année une action en justice antitrust, affirmant qu’Apple bloquait les applications concurrentes en limitant l’accès des applications tierces au moniteur de fréquence cardiaque.

La première victoire est revenue à AliveCor

En juin de cette année, l’ITC est parvenu à une première conclusion, convenant avec AliveCor qu’Apple avait enfreint sa technologie brevetée.

Cependant, aucune mesure n’a été prise à ce moment-là, avec une décision finale initialement prévue pour le 26 octobre. À ce moment-là, l’ITC a confirmé deux des réclamations d’AliveCor et a fixé la date du 12 décembre pour décider d’accéder ou non à la demande de interdiction d’importer des montres Apple.

Apple remporte une plus grande victoire

Cependant, Statistique rapporte qu’Apple a remporté hier une plus grande bataille. Son appel PTAB a réussi, le conseil rejetant les trois brevets d’AliveCor.

La Commission de procès et d’appel des brevets de l’Office américain des brevets et des marques, ou PTAB, a statué mardi que trois brevets AliveCor couvrant les technologies de surveillance cardiaque pour les appareils portables n’étaient pas brevetables.

« Non brevetable » est généralement une façon de dire qu’une revendication de brevet est soit trop évidente, soit trop générale. Il est largement admis que trop de revendications de brevets très génériques sont acceptées, ouvrant la porte aux trolls de brevets – des entreprises qui achètent des brevets étendus dans le but d’intenter des poursuites contre des entreprises aux poches bien garnies.

Apple a exprimé son appréciation pour la décision et a déclaré que sa propre technologie avait été développée de manière indépendante.

Les équipes d’Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et des services qui responsabilisent les utilisateurs, y compris les fonctionnalités de pointe en matière de santé, de bien-être et de sécurité que nous avons indépendamment développées et intégrées à Apple Watch.

AliceCor a déclaré qu’elle était « profondément déçue et fortement en désaccord » avec la décision, dont elle a l’intention de faire appel.

Augmente considérablement les chances d’Apple avec l’ITC

L’ITC n’est pas juridiquement liée par la décision du PTAB, mais elle est susceptible d’être très fortement influencée par celle-ci. En particulier, il est maintenant peu probable d’accorder l’interdiction d’importer.

Selon Christine Lehman, associée chez Reichman Jorgensen Lehman & Feldberg, l’ITC peut toujours convenir qu’il y a une violation, mais peut suspendre une interdiction en attendant les appels.

La bataille des brevets d’Apple avec AliveCor va maintenant passer devant un tribunal fédéral, et l’ITC attendra probablement l’issue de cette affaire avant de décider de l’interdiction d’importer.

