Bitwarden annonce une nouvelle fonctionnalité d’authentification sans mot de passe ainsi que l’intégration de DuckDuckGo pour Mac

DuckDuckGo, le populaire moteur de recherche axé sur la confidentialité, a annoncé un nouveau partenariat avec Bitwarden, le gestionnaire de mots de passe open source. Ce partenariat se traduira par la création du premier gestionnaire de mots de passe externe directement dans DuckDuckGo pour les utilisateurs de Mac.

Bitwarden est un gestionnaire de mots de passe open source qui offre bon nombre des mêmes fonctionnalités que d’autres gestionnaires de mots de passe populaires, telles que la possibilité de stocker et de gérer plusieurs mots de passe, de générer des mots de passe forts et de remplir automatiquement des formulaires de connexion sur des sites Web. En plus d’être open-source, Bitwarden est également totalement gratuit, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui recherchent un gestionnaire de mots de passe sécurisé et abordable.

Le nouveau partenariat entre DuckDuckGo et Bitwarden permettra aux utilisateurs Mac d’accéder et de gérer facilement leurs mots de passe Bitwarden directement depuis la barre de recherche DuckDuckGo. Cette intégration permettra aux utilisateurs de protéger encore plus facilement leurs comptes en ligne et de préserver leur confidentialité lorsqu’ils naviguent sur le Web.

DuckDuckGo s’est toujours engagé à protéger la confidentialité des utilisateurs, et ce partenariat avec Bitwarden n’est que le dernier exemple de cet engagement. En permettant aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs mots de passe en ligne de manière sécurisée et privée, DuckDuckGo et Bitwarden travaillent ensemble pour aider les utilisateurs à prendre le contrôle de leur vie privée en ligne.

Bitwarden annonce une nouvelle authentification sans mot de passe

La nouvelle fonctionnalité d’authentification sans mot de passe de Bitwarden résout ce problème en permettant aux utilisateurs d’accéder à leur coffre-fort Web sans avoir à saisir de mot de passe. Au lieu de cela, les utilisateurs peuvent simplement utiliser une clé de sécurité, une authentification biométrique ou un code à usage unique envoyé à leur e-mail ou à leur appareil mobile pour se connecter à leur coffre-fort Web.

Cette nouvelle fonctionnalité est non seulement pratique pour les utilisateurs, mais elle améliore également la sécurité de leur gestionnaire de mots de passe en éliminant complètement le besoin d’un mot de passe. En utilisant une clé de sécurité, une authentification biométrique ou un code à usage unique, les utilisateurs peuvent être sûrs qu’eux seuls ont accès à leur gestionnaire de mots de passe, même si leur mot de passe est compromis d’une manière ou d’une autre. Ce travail fait partie de l’Alliance FIDO et devient rapidement la norme incontournable pour les mots de passe.

Dans l’ensemble, la nouvelle fonctionnalité d’authentification sans mot de passe de Bitwarden est un ajout bienvenu qui permet aux utilisateurs de gérer encore plus facilement et de manière plus sécurisée leurs mots de passe en ligne. En éliminant le besoin d’un mot de passe, Bitwarden permet aux utilisateurs de prendre encore plus facilement le contrôle de leur sécurité en ligne et de protéger leur vie privée.

