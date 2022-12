Les fumeurs risquent 56 maladies : « 50% de ceux qui commencent jeunes et n’arrêtent pas meurent de l’habitude »

Une étude a révélé que les fumeurs ont un risque plus élevé d’environ 60 maladies. Forte probabilité de mourir pour ceux qui commencent jeunes et n’arrêtent pas.

Les fumeurs ont un risque plus élevé de développer 56 maladies que les non-fumeurs. Bon nombre de ces affections mettent la vie en danger, comme divers types de cancer, les crises cardiaques et les anévrismes de l’aorte. D’autres conditions peuvent devenir chroniques et réduire la qualité de vie, comme le diabète, l’ulcère gastrique, l’asthme et la cataracte. Ceci est démontré par une étude internationale approfondie qui a examiné l’impact de la fumée de tabac sur la population chinoise, où environ 66 % des hommes adultes sont des fumeurs. Chaque année, le tabagisme tue environ 1 million de personnes en Chine, alors que dans le monde, comme l’indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les décès dépassent 8 millions d’individus, dont près de 100 000 en France. Pas étonnant qu’il soit considéré comme la plus grande menace pour la santé publique et le principal facteur de risque de maladies chroniques non transmissibles dans le monde.

La nouvelle enquête était dirigée par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques de l’Institut de médecine respiratoire de l’Académie chinoise des sciences et du Département Nuffield de la santé de la population de l’Université d’Oxford, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Département d’épidémiologie et de biostatistique de l’Université de Pékin, le Centre national chinois d’évaluation des risques pour la sécurité alimentaire à Pékin et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Chen Wang, Zhengming Chen et Liming Li, sont parvenus à leurs conclusions après avoir analysé les données de plus d’un demi-million de citoyens chinois inclus dans la China Kadoorie Biobank, une riche base de données de données génétiques et de dossiers médicaux. Les participants étaient âgés de 30 à 79 ans et étaient majoritairement des femmes (environ 300 000 contre 210 000 hommes). Les chercheurs les ont suivis pendant une période de suivi moyenne de 11 ans de 2004 à 2008, enregistrant de multiples données sociodémographiques, de santé et de mode de vie. Une attention particulière a été accordée au comportement tabagique, comme l’âge auquel les participants ont commencé (le cas échéant), s’ils ont arrêté et quand, si l’habitude était régulière et quels types de produits ont été utilisés.

Une analyse des données a montré que de nombreux hommes fumaient régulièrement (environ 74 %) contre seulement 3,2 % de femmes. Au cours de la période de suivi, près de 50 000 participants sont décédés et environ 1,14 million de nouveaux cas de la maladie sont survenus. Au total, 85 causes de décès et près de 500 pathologies différentes ont été analysées. En croisant toutes les informations, il ressort que le tabagisme est associé à un risque accru de 22 causes de décès (17 pour les hommes et 9 pour les femmes) et de développer 56 maladies différentes (50 pour les hommes et 24 pour les femmes), qui impliquent pratiquement tout l’organisme. .

Dans l’ensemble, les fumeurs réguliers avaient un risque accru de 10 % de développer une maladie, tandis que pour les conditions individuelles, le risque variait de +6 % pour le diabète à +216 % pour le cancer du larynx. Les fumeurs ont également subi des séjours hospitaliers plus fréquents et plus longs, principalement en raison de maladies respiratoires et de tumeurs. Les risques étaient les plus grands pour les hommes vivant dans les zones urbaines, qui ont tendance à commencer à fumer plus tôt que les résidents ruraux. Pour les femmes, malgré une prévalence nettement plus faible que pour les hommes, elles présentaient des risques comparables de maladie respiratoire grave, suggérant une « vulnérabilité particulière aux méfaits du tabagisme », comme l’indique un communiqué de presse publié par l’Université d’Oxford.

Les chercheurs ont également trouvé un fait positif, qui peut encourager les fumeurs à arrêter le plus tôt possible. Ceux qui avaient décidé d’arrêter les cigares, cigarettes et similaires avant le développement des maladies, en fait, environ 10 ans après avoir arrêté, avaient un risque de tomber malade comparable à celui de ceux qui n’avaient jamais fumé. En d’autres termes, cesser de fumer maintenant peut vous sauver la vie. En fait, les auteurs de l’étude soulignent que la moitié de ceux qui commencent à fumer jeunes en mourront s’ils n’arrêtent pas à temps. « Environ les deux tiers des jeunes chinois deviennent fumeurs de cigarettes et la plupart commencent avant l’âge de 20 ans. À moins qu’ils n’arrêtent, environ la moitié d’entre eux finiront par être tués par cette habitude », a déclaré le professeur Li. « Les résultats sont un rappel brutal des graves conséquences du tabagisme et des avantages d’arrêter de fumer avant qu’une maladie grave ne se développe. Alors que certaines associations étaient plus faibles que celles observées dans les populations à revenu élevé, il est probable que celles-ci s’expliquent par un tabagisme répandu plus récent en Chine », a fait écho le professeur Hung Chan.

D’ici la fin du siècle, on estime qu’un milliard de personnes mourront à cause du tabagisme. Une statistique dramatique qui devrait nous faire réfléchir sur ce vice malsain et répandu. Les détails de la recherche « Tabagisme et risques de plus de 470 maladies en Chine : une étude de cohorte prospective » ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique The Lancet Public Health.