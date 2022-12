Microsoft publiera Call of Duty sur les consoles Nintendo si l’achat d’Activision Blizzard se clôture

Le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft continue de faire parler de lui. Pour tenter d’apaiser les craintes des organisations antitrust, celles de Redmond ont rendu public un accord pour que la saga Call of Duty revienne sur les consoles Nintendo pour une durée de 10 ans, comme l’a révélé Phil Spencer -chef de la division Xbox- en une série de tweets.

« Microsoft a scellé un engagement de 10 ans pour apporter Call of Duty à Nintendo après la fusion de Microsoft et Activision Blizzard King », a-t-il déclaré. « Microsoft s’engage à aider à fournir plus de jeux qui touchent plus de gens, quel que soit l’endroit où ils choisissent de jouer », a-t-il écrit.

Call of Duty continuera de sortir sur Steam

Le patron de Xbox a également souligné que Call of Duty sortira simultanément sur Xbox et Steam si l’acquisition se concrétise. « Nous sommes ravis que Microsoft veuille continuer à utiliser Steam pour atteindre les consommateurs avec Call of Duty lorsque l’achat d’Activision sera conclu », a déclaré Gabe Newell, président de Valve, dans un communiqué. « Microsoft est présent sur Steam depuis longtemps, nous considérons donc cela comme un signe qu’ils sont satisfaits de l’accueil des joueurs. »

Depuis que Microsoft a annoncé l’accord d’achat d’Activision Blizzard, les Nord-Américains se sont heurtés à l’opposition directe de Sony, qui a manoeuvré pour que les organismes antitrust rejettent l’opération. Pendant ce temps, la société fondée par Bill Gates a tenté d’apaiser PlayStation, offrant une décennie de Call of Duty sur ses consoles. Selon Phil Spencer, la saga continuera à sortir sur PS4 et PS5 tant que les joueurs le voudront.

L’opération va-t-elle se concrétiser ? A ce jour, ils n’ont toujours pas le feu vert de toutes les instances compétentes.

Source | Phil Spencer