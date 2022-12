Nintendo Switch aura Call of Duty : petit mot de Microsoft

La nouvelle la plus attendue pour les utilisateurs de Nintendo Switch est désormais une réalité. Call of Duty arrivera sur la console Nintendo, cependant, nous devons vous recommander de ne pas commencer à déboucher la bouteille pour le moment, car il s’agit d’un accord, officiel cependant, qui ne précise aucun type de date pour le moment. Que recherche exactement Microsoft avec cette décision ?

Call of Duty pour tous

La nouvelle survient après la publication de plus de détails sur l’accord que Microsoft propose à toutes les parties impliquées dans la célèbre affaire de rachat d’Activision Blizzard. Ceux de Redmond veulent exécuter une fois pour toutes l’achat de 68 700 millions de dollars, et afin d’éviter plus de problèmes avec Sony (qui ne semble pas très satisfait de l’achat), ils ont décidé d’impliquer plus d’entreprises afin qu’ils face à tout le monde, il y a une part égale dans les droits d’utilisation de Call of Duty. Mais comment exactement ?

La solution n’est autre que de promettre une période de 10 ans à la fois à Sony, Nintendo et Valve (Steam) pour que leurs plateformes disposent d’une version de Call of Duty pendant toute cette période. Cela indiquerait que, si un nouveau jeu sortait en 2023, PlayStation, Nintendo et Steam auraient leur version correspondante année après année jusqu’en 2033.

Quand Call of Duty arrive-t-il sur Switch ?

Malheureusement, il n’y a pas de détails sur le moment où une version de Call of Duty pourrait arriver sur Nintendo Switch. Phil Spencer lui-même l’a commenté dans une interview au Washington Post, assurant qu’il est normal de penser que le prochain Call of Duty à sortir atteindra également Switch, mais de nombreux facteurs doivent être pris en compte.

Tout d’abord, parce que l’achat doit être complet à 100 %. Tant que cela ne sera pas finalisé, ils ne pourront pas faire bouger les machines, donc commencer à développer ou transformer un Call of Duty pour Switch nécessitera une équipe et du temps dédiés. Parier sur 2023 serait assez optimiste, il vaudra donc mieux penser à 2024 au plus tôt, et ne pas trop s’accrocher à la sortie. Vous savez ce qu’ils disent qui attend beaucoup, attend un peu.

À tout moment, les utilisateurs de Switch pourront enfin dire qu’ils ont le jeu de tir le plus important de ces dernières années, complétant ainsi un catalogue que beaucoup continuent de qualifier d’enfantin.

Contentez-vous de la PlayStation ?

La période garantie de 10 ans sur toutes les plateformes n’est pas jetée au hasard. L’idée de cet accord n’est pas de plaire à une PlayStation agacée. Au contraire, la date de 10 ans ne fait rien de plus qu’établir la date d’expiration du célèbre jeu sur les consoles Sony, donc d’ici là la future PlayStation devrait avoir un substitut naturel.

La promesse de continuer à fournir des services pendant toutes ces années n’est rien de plus qu’une mesure pour satisfaire les organismes de réglementation, qui comprendront que Microsoft continuera à s’engager à continuer à proposer un jeu aussi important que Call of Duty sur d’autres plates-formes, y compris certains dans lesquels il n’était pas encore présent à ce jour.

Source: Le Washington Post