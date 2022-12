Le chromosome Y est en train de disparaître : nous risquons l’extinction sans un nouveau gène sexuel masculin

Le chromosome Y perd 5 gènes tous les millions d’années et disparaîtra s’il ne change pas de trajectoire. Avec elle nous perdrions le mâle et la possibilité de se reproduire. Mais il y a de l’espoir.

Les êtres humains et la plupart des autres mammifères ont deux chromosomes sexuels distincts qui déterminent le sexe d’un nouveau-né, X et Y. Avec la combinaison XX, les femelles naissent, tandis qu’avec la combinaison XY, les mâles naissent. Le chromosome Y est plus petit que l’autre (il ne contient qu’une cinquantaine de gènes contre les 900 de X) et au cours de notre évolution il subit un mystérieux processus de dégénérescence, avec un taux de perte d’environ 5 gènes pour chaque million d’années . On pense que les deux étaient autrefois les mêmes, comme c’est le cas avec l’ornithorynque australien. Un calcul mathématique simple suggère que dans 11 millions d’années, le chromosome pourrait disparaître complètement, et avec lui le gène fondamental SRY qui active la voie génétique sous-jacente à la naissance des mâles, à son tour déclenchée par le gène SOX9. En termes très simples, nous risquons l’extinction parce qu’un mâle et une femelle sont nécessaires à la reproduction de notre espèce.

Cependant, comme l’explique un article de The Conversation du professeur Jenny Graves, professeur de génétique à l’université La Trobe de Melbourne (Australie), il y a de l’espoir pour Homo sapiens. En fait, on pourrait développer un nouveau gène sexuel capable de donner naissance à des mâles. Cela peut sembler une voie inhabituelle, mais dans la nature, il est déjà arrivé que des animaux aient perdu le chromosome Y au cours de leur évolution et ne se soient pas éteints. C’est le cas des campagnols taupes d’Europe de l’Est et du rat épineux Amami du Japon (Tokudaia osimensis), deux espèces en voie de disparition qui ont perdu à la fois le chromosome Y et le gène SRY. Comment ont-ils survécu jusqu’à aujourd’hui ? Après des années d’études, de nouvelles recherches menées sur la souris épineuse du Japon ont récemment trouvé une réponse à cette question scientifique passionnante : la plupart des gènes présents sur le chromosome Y se sont déplacés vers un autre chromosome, alors que X est resté, comme le précise le professeur Graves.

L’étude « Turnover of mammal sex chromosomes in the Sry-deficient Amami spiny rat is due to male-specific upregulation of Sox9 » publiée dans PNAS et coordonnée par le professeur Asato Kuroiwa du Département de biologie de l’Université d’Hokkaido a découvert une petite différence entre les mâles et les femelles sur le chromosome 3, juste à côté du gène sexuel SOX9. Il s’agit d’un fragment d’ADN ne contenant que 17 000 paires de bases (sur un total de 3 milliards), qui n’a été retrouvé que chez les mâles et non chez les femelles. Selon des scientifiques japonais, c’est cette partie du génome qui s’est déplacée du chromosome Y au cours de l’évolution des rats épineux, permettant à l’espèce de continuer à exister. Puisque l’être humain ne peut pas se reproduire par parthénogenèse comme le font les autres animaux, c’est-à-dire sans fécondation de l’ovule par un mâle, si le chromosome Y disparaît réellement et qu’un nouveau gène sexuel n’évolue pas, nous serons donc voués à disparaître. En réalité, notre extinction pourrait se produire beaucoup plus tôt quel que soit le sort du chromosome sexuel, en raison de la diminution inquiétante du nombre de spermatozoïdes constatée par d’autres scientifiques au cours des dernières décennies.

Le professeur Jenny Graves souligne que l’évolution d’un nouveau gène sexuel n’est pas une voie « indolore » et sans risque ; dans différentes parties du monde, en effet, différentes voies pourraient se développer capables de donner vie à différentes espèces humaines, avec toutes les conséquences de l’affaire. En pratique, un véritable processus de spéciation pourrait s’enclencher, qui est à la base de la merveilleuse biodiversité que nous avons sur Terre. Nous ne savons pas ce qui se passera dans le futur ou si le chromosome Y va vraiment disparaître ; ce qui est certain, c’est qu’un changement de trajectoire dans la dégénérescence progressive du chromosome sexuel masculin sera nécessaire si nous voulons continuer à prospérer en tant qu’espèce.