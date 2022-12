Pourquoi les actualités des journaux pourraient disparaître de Facebook

Aux États-Unis, la sénatrice Amy Klobuchar (Parti démocrate) a proposé une loi pour aider les éditeurs à gérer les réseaux sociaux. La proposition ne convainc pas Meta qui a menacé de supprimer totalement l’actualité de ses réseaux sociaux.

La relation entre les réseaux sociaux et les médias traditionnels n’a jamais été très sereine. Les réseaux sociaux ont englouti les parts d’audience des journaux et de la télévision mais en même temps leur permettent d’augmenter et d’attirer ce trafic sans lequel ils seraient désormais largement condamnés. Une relation symbiotique ou parasitaire. Cela dépend de votre point de vue. Une relation qui aux Etats-Unis pourrait se terminer par une rupture historique.

La sénatrice du Minnesota Amy Klobuchar (Parti démocrate) a présenté une loi au Congrès baptisée Journalism Competition and Preservation Act (JCPA). L’objectif est de permettre aux éditeurs de négocier les conditions d’engagement avec les médias sociaux. Sur certains réseaux sociaux, à commencer par Facebook, le partage d’actualités n’est pas réservé aux seuls journaux mais constitue une part fondamentale du trafic sur les réseaux sociaux et des contenus qui incitent les utilisateurs à naviguer plus longtemps.

Le choix de Facebook : « Nous allons fermer le fil d’actualité »

La soumission de la loi sur la concurrence et la préservation du journalisme (JCPA) n’a pas été très bien accueillie dans les bureaux de Menlo Park, où Meta a son siège. Le porte-parole Andy Stone a déclaré: « Si le Congrès adopte un projet de loi sur le journalisme malavisé dans le cadre de la législation sur la sécurité nationale, nous serons obligés d’envisager de supprimer complètement les informations de notre plate-forme. »

La précédente : ce qui s’est passé en Australie en 2021

La proposition d’Andy Stone semble apocalyptique mais ce ne serait pas la première fois. Un cas similaire a déjà été enregistré en mars 2021 en Australie, lorsque le gouvernement a tenté d’introduire une loi similaire. À l’époque, la commission australienne de la concurrence et de la consommation avait négocié un accord avec Facebook (Meta n’existait pas encore) et Google pour une série d’indemnités annuelles envers certaines sociétés d’édition qui s’occupent de la production de contenus sur diverses plateformes.

Facebook n’avait pas répondu à cet accord de manière diplomatique, car il avait choisi de bloquer le flux d’informations dans le pays. Un porte-parole de l’époque avait également déclaré : « Pour Facebook, le gain commercial découlant de l’actualité est minime. Les actualités représentent moins de 4 % du contenu que les gens voient dans leur fil d’actualité. » Malgré les tensions, au bout de quelques jours, Mark Zuckerberg avait pris du recul et rétabli la possibilité de publier et de partager des nouvelles.