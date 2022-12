Google Lens remplace le mode appareil photo de Google Translate sur Android et iOS

En septembre, Google a présenté en avant-première une nouvelle fonctionnalité AR Translate pour Lens qui tire parti de la technologie derrière Pixel’s Magic Eraser. Avant cela, Google Translate a remplacé sa caméra de traduction intégrée par Google Lens.

Outre la recherche visuelle qui a divers cas d’utilisation d’achats, d’objets et d’identification de points de repère, Google Lens est bon pour soulever du texte pour copier et coller dans le monde réel. Cette capacité « Texte » va de pair avec le filtre « Traduire » qui peut superposer votre traduction sur le texte étranger dans la scène pour mieux préserver le contexte. Cela peut également fonctionner hors ligne si vous téléchargez le module linguistique à l’avance.

Les applications mobiles Google Translate proposent depuis longtemps un outil de caméra qui a été remanié pour la dernière fois en 2019 avec détection automatique et prise en charge de plus de langues. La refonte plus large de Material You de l’application Android a modernisé l’interface utilisateur l’année dernière.

Compte tenu du chevauchement entre les outils de l’appareil photo, Google remplace désormais la capacité de traduction native par le filtre de Google Len. Toucher l’appareil photo dans les deux applications mobiles Translate ouvre simplement une interface utilisateur Lens.

Sur Android, cela lance la capacité au niveau du système, tandis que l’application iOS dispose désormais d’une instance de Lens intégrée. Lors du lancement à partir de Google Translate, vous n’avez accès qu’au filtre « Traduire » et ne pouvez pas passer à d’autres fonctionnalités de Lens. En haut, vous pouvez modifier manuellement les langues, activer le conflit et « Afficher le texte original », tandis que vous pouvez importer des images/captures d’écran existantes sur votre appareil à partir du coin inférieur gauche.

Ancien appareil photo dans Translate vs nouveau Google Lens

Ce changement est déjà largement déployé dans Google Translate pour Android et iOS.

Cette consolidation est logique et précède AR Translate, qui présente « des avancées majeures en matière d’IA ». L’approche actuelle superpose le texte converti au-dessus de l’image en utilisant des « blocs de couleur » pour masquer ce qui est remplacé.

À l’avenir, Google Lens remplacera complètement le texte original en tirant parti de la technologie Magic Eraser de Pixel, qui peut facilement supprimer les distractions dans les images. De plus, le texte traduit correspondra au style d’origine. À venir plus tard cette année, AR Translate fonctionne en 100 millisecondes sur les captures d’écran et en direct dans la caméra Google Lens.

