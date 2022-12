Un objet mystérieux vient d’être découvert sur une plage de Floride

D’au moins 25 mètres de long, il est sorti du sable de Daytona Beach Shores, dans le comté de Volusia, à marée basse lundi : « Nous ne savons pas ce que c’est. »

Le long objet qui sort du sable à Daytona Beach Shores / Crédit : Comté de Volusia

Un long objet en bois et en métal qui a émergé du sable de Daytona Beach Shores dans le comté de Volusia, en Floride, vient d’être découvert par des habitants de la région à marée basse lundi. Les responsables du comté, dans une série de déclarations, ont expliqué qu’ils n’avaient pas encore identifié de quoi il s’agissait et que l’objet mystérieux avait été localisé après une érosion massive causée par l’ouragan Nicole, qui a ravagé la Floride le mois dernier, et par l’ouragan Ian, qui a frappé l’État. en septembre. Des marées constantes et une mer agitée joueraient également un rôle dans la découverte de l’objet, au sud du parc Frank Rendon.

« Nous n’avons pas vu une telle érosion depuis longtemps a déclaré Tammy Malphurs, chef adjoint de la sécurité de Volusia Beach. Nous ne savons pas ce que c’est, mais c’est un gros morceau de débris, probablement de 25 à 30 mètres de long”. À l’heure actuelle, il ramène le New York Times, l’objet n’a pas été clôturé, car il est immergé dans l’eau à marée haute. « L’équipe d’archéologie sous-marine de l’État a été avisée d’enquêter plus avantLe porte-parole du gouvernement du comté de Volusia, Kevin Captain, a déclaré.

Les longues files de bois flotté qui sortent du sable / Daytona Beach Shores

La découverte a enflammé la curiosité des habitants, qui ont formulé plusieurs théories sur son origine. Certains pensent que c’est une barrière, d’autres pensent que c’est une vieille jetée engloutie, ou peut-être une tribune de spectateurs, datant de l’époque où les courses NASCAR se déroulaient sur la plage. « C’est un mystère ajouta Mme Malphurs. Beaucoup pensent même que c’est un vieux navire quelconque”.

Les archéologues examineront l’objet plus tard cette semaine et ce n’est qu’alors que nous aurons une idée de ce qu’il est vraiment. En tout cas, ce ne serait pas la première fois pour les côtes de Floride que des épaves anciennes ou des objets précieux sortent du sable. En 2020, un couple marchant le long de Crescent Beach a remarqué des poutres et des boulons, qui se sont avérés être les restes d’un vieux navire, peut-être le Caroline Eddy, qui a navigué sur l’Atlantique au 19e siècle. Toujours en 2021, un lycéen est tombé sur une pièce d’or rare datant de 1715, au sud de Turtle Trail Beach, et plus tard, un homme a déterré une bague en diamant d’une valeur d’environ 40 000 $ à St. Augustine. « De temps en temps, quelque chose apparaît et nous pouvons généralement dire ce que c’est – a conclu Mme Malphurs – Mais cette fois, nous ne pouvons tout simplement pas le confirmer”.