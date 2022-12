Le lectorat d’Apple News + serait en baisse pour les principaux éditeurs de magazines

Le lectorat d’Apple News + serait en baisse pour bon nombre des principales publications de magazines. Selon les données obtenues par Journal de presse. Les données suggèrent que les 25 meilleurs magazines sur Apple News+ ont atteint un tirage combiné d’un peu plus de 1,3 million au premier semestre 2022, ce qui est en hausse par rapport au premier semestre 2021 mais en baisse par rapport au second semestre 2021.

Le lectorat d’Apple News+ serait en baisse

Voici la répartition de la circulation pour ces éditeurs de magazines Apple News +, selon les données de « l’Alliance des médias audités ».

Premier semestre 2021 : 1 255 802

Deuxième semestre 2021 : 1 622 823

Premier semestre 2022 : 1 333 088

Voici une ventilation des données de diffusion pour les 10 principaux éditeurs de magazines sur Apple News +, selon Journal de presse. Ces chiffres sont calculés par l’Alliance of Audited Media en « utilisant la moyenne des ouvertures uniques par numéro d’un magazine ».

« Les 25 meilleurs magazines pour chaque période diffèrent légèrement, ce qui indique que de nombreux titres individuels du classement actuel ont augmenté de manière significative leur diffusion malgré la tendance plus large », explique le rapport.

La prise de Netcost-security.fr

Comme vous pouvez le constater, cela indique que la diffusion pour les éditeurs a diminué de manière séquentielle, mais qu’elle a augmenté d’une année sur l’autre par rapport à la même période en 2021. Ces données sont difficiles à comparer car, en général, le trafic et le lectorat des médias sont plus élevés vers la fin de l’année qu’au début de l’année.

Par conséquent, il existe un aspect saisonnier dans l’industrie qui pourrait finalement suggérer que le lectorat d’Apple News + augmente. La clé, cependant, sera les données de circulation pour le second semestre de cette année, qui bien sûr, ne sont pas encore disponibles.

Il est également important de noter que ces données ne font référence qu’aux magazines publiés via Apple News +, et non au lectorat global d’Apple News. La disponibilité des magazines, cependant, est l’une des principales incitations qu’Apple vante pour les abonnés potentiels à Apple News +.

La précision de ces données n’est pas claire. Apple ne fournit publiquement aucune sorte de mesures pour le lectorat d’Apple News +. Les éditeurs, cependant, ont accès aux informations sur le lectorat, le trafic, les sources, etc. Il est également possible (sinon probable) que ces éditeurs connaissent une baisse plus large du lectorat qui n’est pas exclusive à Apple News+.

Apple News + est disponible seul pour 9,99 $ par mois. Il est également inclus dans le forfait Apple One Premier pour 32,95 $ par mois, aux côtés d’Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ avec 2 To de stockage et Apple Fitness+.

Êtes-vous abonné à Apple News+ ? À quelle fréquence utilisez-vous le service ?

