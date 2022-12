Adobe Stock vendra des images créées avec l’aide de l’intelligence artificielle

Adobe a annoncé aujourd’hui qu’il acceptait désormais les images créées à l’aide d’applications d’intelligence artificielle générative telles que Stable Diffusion et DALL-E, ouvrant ainsi la vente de ces images sur Adobe Stock.

Adobe Stock, une place de marché mondiale avec plus de 320 millions d’actifs créatifs, a défini de nouvelles directives pour les soumissions d’illustrations développées avec l’IA générative, élargissant la façon dont les clients améliorent leurs projets créatifs. Les premières technologies d’IA génératives ont soulevé des questions sur la manière dont elles devraient être correctement utilisées. Adobe a profondément réfléchi à ces questions et a mis en place une nouvelle politique de soumission qui, selon nous, garantira que notre contenu utilise la technologie de l’IA de manière responsable par les créateurs et les clients.

La légitimité et la légalité des images générées par l’IA sont un sujet de débat dans la communauté de l’art et du design, des sites concurrents comme interdisant complètement la vente de graphiques générés par l’IA en raison de craintes de droits d’auteur.

Toutes les soumissions à Adobe Stock effectuées avec l’aide de l’IA générative doivent respecter les directives d’Adobe et doivent être étiquetées en conséquence :

L’IA générative est un grand pas en avant pour les créateurs, tirant parti de l’incroyable puissance de l’apprentissage automatique pour imaginer plus rapidement en développant des images à l’aide de mots, de croquis et de gestes. Les contributeurs d’Adobe Stock utilisent des outils et des technologies d’intelligence artificielle pour diversifier leurs portefeuilles, développer leur créativité et augmenter leur potentiel de revenus. À l’avenir, ces soumissions doivent respecter nos directives pour le contenu généré par l’IA, notamment notre demande aux contributeurs d’étiqueter les soumissions d’IA génératives.