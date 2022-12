Joyeux anniversaire Jonathan : la plus vieille tortue du monde fête ses 190 ans

Jonathan, une tortue géante des Seychelles, a soufflé 190 bougies. Cet incroyable record, reconnu par le livre Guinness des records, en fait le plus vieil animal terrestre au monde.

Jonathan la tortue. Crédit : Île de Sainte-Hélène

Hier, dimanche 4 décembre, Jonathan la tortue a fêté ses 190 ans. Cette étape incroyable fait du reptile costaud le plus vieil animal terrestre du monde. En effet, bien que les tortues géantes puissent atteindre des siècles d’âge, elles ne peuvent pas rivaliser avec certaines créatures marines : les requins du Groenland, par exemple, peuvent atteindre 400 ans, tandis que certaines palourdes océaniques atteignent même plus de 1 000 ans. Sans oublier le record absolu de la « méduse immortelle », qui peut régresser indéfiniment à l’état larvaire et qui, donc, au moins sur le plan théorique, ne pourrait jamais mourir. Mais laissons de côté les animaux marins et retournons sur le continent, plus précisément sur la célèbre île de Sainte-Hélène au cœur de l’océan Atlantique, où trois jours de fêtes ont eu lieu pour fêter l’anniversaire de Jonathan.

La tortue très ancienne cohabite avec d’autres spécimens dans l’immense jardin de la Plantation House, la résidence permanente du gouverneur de Sant’Elena, connue pour être la patrie exilée de Napoléon Bonaparte, qui ne connaissait que par un « chuchotement » la ancien reptile. Son âge officiel a été établi sur la base d’une photographie très ancienne de 1886 et de la date du débarquement à Sainte-Hélène en 1882. Puisque – comme l’explique le vétérinaire Joe Hollins sur le site officiel de l’île – la tortue est arrivée sur l’île complètement mature, et puisque la maturité totale est atteinte à 50 ans, on en déduit que lorsque Jonathan a mis les pieds à Plantation House – en cadeau pour le gouverneur – il devait être né au moins en 1832. D’où la décision du gouverneur Nigel Phillips d’attribuer un anniversaire officiel le 4 décembre. Bref, l’âge exact de la naissance de Jonathan – ou plutôt, de l’éclosion – on ne le saura jamais, mais sa date de naissance a aussi été officiellement reconnue par le Livre Guinness des records, qui lui a valu le titre de plus vieil animal terrestre du monde. Il a battu le record du plus ancien chelone (l’ordre qui comprend les tortues et les tortues) à Tu’i Malila, une tortue rayée décédée en 1965 à l’âge mûr de 188 ans.

La photo de 1886. Crédit : Isola di Sant’Elena

Jonathan est classé comme « tortue géante des Seychelles » (Aldabrachelys gigantea hololissa), mais son placement taxonomique a souvent été débattu par les experts. C’est une sous-espèce de la tortue géante d’Aldabra que l’on croyait éteinte et qui n’a été redécouverte que récemment, grâce à l’identification de spécimens dans les zoos et les parcs. Il a une carapace plus large et moins ossifiée, avec une conformation bombée typique, mais tous les herpétologues ne reconnaissent pas les trois sous-espèces habituellement associées à l’espèce nominale.

Jonathan la tortue devant la Plantation House. Crédit : Île de Sainte-Hélène

Comme d’autres tortues géantes des îles océaniques, même celles d’Aldabra ont été massacrées par les colons et les marins européens, qui ont anéanti de nombreuses populations amenant l’espèce au bord de l’extinction. Ces animaux sont en effet lents, confidents de l’homme, faciles à capturer et à garder sur les navires, c’est pourquoi des milliers d’entre eux ont été capturés et transportés avant d’être transformés en repas. Quels que soient l’âge et l’espèce réels, Jonathan fête un anniversaire respectable, au cours duquel on lui a offert un gâteau plein de fruits et légumes dont il est friand.