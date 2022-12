Starfield ouvre le feu : une vidéo spectaculaire montre comment fonctionnent les armes dans l’espace

Appelée à être l’une des grandes sorties de 2023, Starfield dit au revoir à l’année avec toutes sortes de nouvelles qui ne font que faire pousser nos dents plus longtemps chaque jour. Le week-end dernier, nous avons passé en revue 10 détails que vous ne saviez probablement pas sur le jeu et maintenant nous vous apportons une nouvelle vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux et qui passe en revue toutes les séquences d’action montrées à ce jour.

Espèces extraterrestres qui surgissent de la flore locale et nous harcèlent en meute et à ciel ouvert, monstres dans les couloirs étroits d’un vaisseau dans le plus pur style extraterrestre, fusillades en apesanteur, jet packs, créatures géantes… Les menaces dans Starfield sont par dizaines, chaque habitat a le sien et le nombre d’armes, de types de munitions et de stratégies à notre disposition n’est pas loin derrière.

Starfield est la première nouvelle IP de Bethesda en 25 ans et les réminiscences avec le reste (et en particulier Fallout, l’autre avec des armes à feu) sont évidentes. Cependant, l’action semble avoir fait un bond en avant et le jeu de tir semble être une évolution des plus significatives. Vous savez ce qu’ils disent, tout petit pas pour Bethesda dans l’espace est un grand pas pour l’humanité.

Starfield ne sera pas le Bordeciel de l’espace, mais…

Bien que Bethesda refuse de le comparer à Skyrim, les informations qui sortent de Starfield parlent d’un projet encore plus ambitieux que cela. Pour vous donner un exemple, Starfield aura un scénario qui comprend 150 000 lignes de dialogue interprétées par plus de 300 acteurs de différentes nationalités. Des chiffres à la portée de peu qui sont encore plus surprenants lorsqu’on les compare précisément à The Elder Scrolls V (avec 60 000 lignes de dialogue) ou à Fallout 4 (qui en comptait 110 000).

Le jeu se déroule dans les soi-disant systèmes colonisés, une zone du système solaire située à 50 années-lumière de nous. L’aventure se déroule en l’an 2330, alors que les souvenirs d’une récente guerre galactique sont encore vivants sur ce territoire. Au milieu de la pauvreté et de la mélancolie qui en résultent pour ses habitants, les pirates de l’espace, les fanatiques religieux et les sociétés avides de recrues prolifèrent.

Notre personnage fera partie de Constellation, un groupe d’explorateurs de l’espace que Bethesda décrit « comme si la NASA fusionnait avec Indiana Jones et la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Ce sont des gens qui cherchent des réponses. Nous commencerons à parcourir les Systèmes au nom de ce groupe et nous serons accompagnés de VASCO, un robot rappelant Mr. Handyman ou Mr. Crafty de la saga Fallout. VASCO est l’un de nos premiers alliés au cours de l’histoire, où nous prendrons beaucoup de « décisions lourdes d’intrigues » et aurons un système de faction similaire à Skyrim (désolé pour les comparaisons, vraiment).

La société a une telle confiance dans le jeu qu’elle espère qu’il deviendra « le plus joué » de tout son catalogue et assure déjà que Starfield est un jeu tellement impressionnant qu’il laissera sans voix tous ceux qui l’essaieront. « Les joueurs vont halluciner. » Bien sûr, pour cela, nous devrons attendre, comme nous l’avons dit, jusqu’en 2023.