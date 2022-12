L’hiver crypto devient plus froid: plus de pertes d’emplois, avertissements de Bitcoin tombant à 5 000 $ l’année prochaine

Une patate chaude : L’hiver crypto n’est pas en train de fondre ; il fait plus froid. C’est l’opinion d’un PDG d’échange de crypto-monnaie qui a licencié 30% de son personnel au cours des deux derniers jours, une tendance qui est omniprésente dans l’industrie depuis de nombreux mois et a été exacerbée par l’effondrement de FTX. À quel point les choses pourraient-elles empirer ? Un scénario prédit que Bitcoin tombera aussi bas que 5 000 $, un niveau jamais vu depuis mars 2020.

La crypto la plus populaire au monde est sur une trajectoire descendante depuis qu’elle a atteint ce sommet de près de 69 000 $ en novembre 2021. L’industrie a été secouée après l’effondrement de TerraUSD en mai, et la récente implosion de l’échange FTX a envoyé des ondes de choc sismiques sur les marchés.

Le soi-disant hiver crypto a vu les prix des actifs numériques chuter (y compris ceux des NFT), des poursuites, des faillites et des pertes d’emplois. Bybit et Swyftx, qui réduisent leurs effectifs de 30% et 35%, respectivement, écrit Bloomberg, se joignent au géant de l’échange de crypto Kraken pour licencier du personnel.

Le PDG de Swyftx, Alex Harper, a déclaré aux employés dans une lettre que l’industrie pourrait voir plus « d’événements de type cygne noir », tandis que le patron de Bybit, Ben Zhou, a averti que « nous entrons dans un hiver encore plus froid que prévu ».

Le responsable mondial de la recherche de Standard Chartered, Eric Robertsen, a écrit que l’un de ces scénarios de cygne noir surprise est que Bitcoin chute encore plus l’année prochaine, jusqu’à 5 000 $. Ce pessimisme est partagé par le PDG de BlackRock Inc., Larry Fink, qui pense que « la plupart » des sociétés de cryptomonnaie ne survivront pas aux répercussions de l’effondrement de FTX.

La Banque centrale européenne, qui n’a jamais tenté de cacher son dédain pour la cryptomonnaie, a qualifié la semaine dernière Bitcoin de « lourd, lent et coûteux », ajoutant qu’il est sur la « voie de la non-pertinence » et n’a « jamais été utilisé de manière significative pour transactions légales du monde réel. » Les commentaires sont intervenus après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que la crypto est à la fois basée sur et ne vaut « rien » en mai.

Selon la dernière mise à jour du marché NFT de la plate-forme de jeux NFT Balthazar DAO, novembre a établi un nouveau record pour les ventes mensuelles de NFT sur les 5 principaux marchés combinés cette année (394,02 millions de dollars). Exemple : Bored Ape NFT de Justin Bieber qui lui a coûté 1,2 million de dollars au début de 2022 a récemment été évalué à 69 000 dollars.