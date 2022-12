Tsunami à Stromboli : INGV explique ce qui s’est passé sur le volcan le 4 décembre

Un tsunami de 1,5 mètre a frappé la côte de Stromboli, suite à une coulée pyroclastique déclenchée par le volcan homonyme. Voici ce qui s’est passé.

Crédit : INGV

Dans l’après-midi du dimanche 4 décembre, une vague de tsunami (ou tsunami) de 1,5 mètre de haut a frappé l’île de Stromboli, suite au détachement de matériel qui s’est retrouvé dans la mer depuis la Sciara del Fuoco, une dépression située sur le volcan actif (homonyme de l’île). Heureusement, comme l’a précisé le ministre de la Protection civile et des Politiques maritimes Nello Musumeci, la vague du tsunami n’a fait aucune victime « mais seulement des dégâts mineurs ». Cependant, certains citoyens ont été invités à quitter temporairement leur domicile pour toutes les vérifications nécessaires. Aucun dégât n’a été enregistré sur les îles voisines, même si elles ont été frappées par des vagues anormales, comme par exemple détectées par le marégraphe de l’Institut supérieur pour la protection et la recherche de l’environnement (ISPRA) sur l’île de Ginostra, qui a identifié un événement inférieur à celle de Stromboli. L’ensemble du système d’alerte développé et géré par le Laboratoire Expérimental de Géophysique (LGS) de l’Université de Florence sur les îles Eoliennes a parfaitement fonctionné et les sirènes ont retenti sur l’île, permettant à la population de se mettre en sécurité. Mais que s’est-il exactement passé hier après-midi ?

C’est ce qu’explique en détail l’Institut national de géophysique et de volcanologie (INGV), qui surveille en permanence l’activité du Stromboli, considéré comme l’un des volcans les plus actifs au monde. Tout a commencé à 15h00, heure française, lorsque les sismographes ont commencé à détecter « une augmentation de l’amplitude des secousses volcaniques ». Dix minutes plus tard « un débordement de lave et une intense activité explosive concomitante ont commencé » dans la zone nord du cratère, suivis d’une violente explosion dans la zone centre-sud suivie de « petits effondrements » dans la Sciara del Fuoco. Au fur et à mesure que les événements volcaniques se poursuivaient, une ou plusieurs coulées pyroclastiques se sont libérées qui ont probablement été déclenchées « par l’effondrement d’une partie du bord du cratère du secteur nord », explique l’INGV. Une autre coulée pyroclastique s’est produite à 15h19 et a duré « plusieurs minutes », entraînant la production de « grandes quantités de cendres qui ont temporairement bloqué la vue sur la zone sommitale » du volcan. Les coulées pyroclastiques sont des coulées de magma chaud et de gaz qui descendent rapidement des flancs des volcans actifs ; techniquement, ils sont définis comme un courant biphasique qui transporte à la fois des particules solides – telles que le magma, le matériau lithique, la pierre ponce, etc. – et des particules gazeuses, telles que les roches vaporisées et la vapeur d’eau, ainsi que d’autres composés.

Selon les rapports de l’INGV, à 16h40, une coulée de lave libérée du Stromboli a été canalisée le long de la Sciara del Fuoco et à 17h00, elle a atteint la côte de l’île. Les tremblements du stratovolcan se sont considérablement intensifiés vers 16 heures, « coïncidant avec la première coulée pyroclastique », a expliqué l’institut. Une vingtaine de minutes plus tard, l’activité sismique a encore augmenté en association avec une autre coulée pyroclastique. « Par la suite, l’amplitude du tremor volcanique s’est installée à des niveaux moyens-élevés, avec une tendance à la hausse. » En association avec cette activité volcanique intense, il y a eu des détachements matériels et des effondrements qui, de la Sciara del Fuoco, se sont retrouvés dans la mer, déclenchant le petit mais significatif tsunami de 1,5 mètre.

Comme le souligne l’INGV dans un article ad hoc, tout comme les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les orages, les tsunamis peuvent être grands ou petits. En termes simples, le raz de marée colossal causé par l’astéroïde Chicxuub qui a anéanti les dinosaures non aviaires il y a 66 millions d’années – avec des vagues de plusieurs centaines de mètres de haut et capables de se propager sur des milliers de kilomètres sur terre – était autant un tsunami qu’il était inoffensif. celui qui s’est produit le dimanche 4 décembre sur le Stromboli. Mais la petite taille ne doit pas être sous-estimée. Comme l’indique l’INGV, en effet, même un tsunami de 50 cm peut être très dangereux, « en raison de sa grande énergie et de sa longueur d’onde, qui le rend semblable à un torrent en crue ». Quiconque a été submergé par une inondation comprend très bien le sens de cette explication.

La coulée pyroclastique responsable du tsunami du Stromboli était similaire à celle déclenchée début octobre, mais n’était pas significativement plus intense. Dans le cas d’octobre, en effet, les données collectées n’ont pas déclenché le système d’alerte sophistiqué mis en place par l’université toscane. « Les capteurs de pression situés sous les deux balises élastiques qui agissent comme sentinelles de la Sciara del Fuoco ont détecté une anomalie du niveau de la mer d’environ 1,5 mètre de crête à crête », a expliqué l’INGV pour l’événement d’hier, ajoutant que pour la coulée pyroclastique du 9 octobre « seulement +/- 5 cm ont été enregistrés ». Les effondrements de la Sciara del Fuoco ne sont pas associés au tremblement de terre important de magnitude 4,6 enregistré sur l’île.