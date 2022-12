The Flash: fuite de nouveaux arts promotionnels avec des costumes et des références à plus de super-héros

Le Flash est l’un des films de super-héros les plus attendus de 2023, car il vise à redémarrer le DCU actuel pour commencer à façonner l’avenir des films DC au cinéma. Tout cela malgré les controverses continues causées par son protagoniste, Ezra Miller. Cependant, il semble que la production avance, puisqu’un nouvel art promotionnel pour le film vient d’être divulgué qui nous offre de nouveaux indices, ainsi qu’un nouveau regard sur les deux versions de Flash que nous verrons, quelque chose qui était déjà pressenti dans sa première bande-annonce.

The Flash Clues: Nouvel art divulgué

Ainsi, on peut observer deux versions différentes de Barry Allen, une que l’on connaît déjà de la DCU et une autre issue, apparemment, d’un autre univers. Chacun dans une tenue différente, bien sûr. De plus, on peut lire le slogan suivant (et curieux) : « Sauver le passé, le présent et le Multivers. Deux enfants idiots. Un gardien à la retraite. Et un extraterrestre à l’énergie solaire à moitié chargée », faisant référence aux deux versions de Flash, Batman de Michael Keaton et Supergirl, la cousine de Superman, interprétée par Sasha Calle.

Le reste des affiches promotionnelles montrent à la fois Flash et leurs costumes respectifs ainsi que d’autres compositions qui mélangent des images de Flash lui-même avec différents messages et logos. Pour le moment, on sait très peu de choses sur l’intrigue du film, même s’il semble que Barry Allen voyagera dans le passé pour empêcher la mort de sa mère et son père d’aller en prison, provoquant un chaos universel.

Andy Muschietti dirige un casting mené par Ezra Miller, Michael Shannon, Ben Affleck, Saoirse-Monica Jackson, Michael Keaton, Antje Traue, Temuera Morrison, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons et Sasha Calle.

Le Flash sortira en salles le 23 juin 2023 après de nombreux retards et modifications du calendrier de DC.

Source | Nouvelles du livre cosmique