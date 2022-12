Le lancement d’Apple Pay en Corée du Sud est retardé en raison de la révision des conditions locales

Apple Pay arrive bientôt en Corée du Sud, mais malheureusement, les utilisateurs devront attendre un peu plus longtemps que prévu. En effet, le service de surveillance financière local a dû revoir les termes et conditions d’Apple Pay avant son lancement officiel dans le pays, ce qui aurait obligé Apple à suspendre le lancement en Corée du Sud.

Apple Pay arrive en Corée du Sud plus tard que prévu

Selon Naver (via l’utilisateur de Twitter Tommy Boi), le département des services financiers de Corée du Sud a révisé les termes et conditions d’Apple Pay. Pourtant, le régulateur a déclaré qu ‘«il y a quelque chose à examiner séparément» qui nécessite «de nouvelles discussions avec le ministère».

Le retard du lancement d’Apple Pay en Corée du Sud a certainement surpris certains utilisateurs, car Hyundai Card (une carte de crédit appartenant au groupe Hyundai Motor) annonçait même l’arrivée de la plate-forme dans le pays le 30 novembre. Naver estime qu’Apple Pay sera disponible dans le pays fin décembre ou début janvier 2023.

De retour en octobre, Le héraut coréen signalé que certains utilisateurs ont pu accéder aux conditions générales d’Apple Pay lorsqu’ils ont essayé d’ajouter la carte Hyundai à l’application Apple Wallet. À l’époque, le rapport indiquait également qu’Apple Pay arriverait en Corée du Sud en novembre « ou au moins début décembre », selon des documents divulgués.

On ne sait toujours pas si Apple Pay sera lancé en Corée du Sud exclusivement avec le support de la carte Hyundai ou s’il y aura également d’autres cartes compatibles. Fait intéressant, le Naver Le rapport mentionne également qu’Apple Pay pourrait ne pas être un grand succès dans le pays car il n’y a que quelques terminaux de paiement compatibles NFC.

En août, Apple Pay est arrivé au Qatar avant la Coupe du monde de football, qui se déroule actuellement dans le pays. Là, Apple Pay travaille avec American Express, Arab Bank, Commercial Bank of Qatar, Doha Bank et d’autres. Le service a également été mis en service en Malaisie, en Moldavie, en Argentine, au Pérou et en Arménie plus tôt cette année.

Avec Apple Pay, les clients peuvent effectuer des achats en magasin ou en ligne sans utiliser de carte de crédit ou de débit physique. Il vous suffit de tenir votre iPhone ou Apple Watch près du lecteur NFC ou de confirmer la transaction en ligne d’un simple toucher. Les cartes compatibles peuvent être ajoutées à Apple Pay via l’application Wallet.

