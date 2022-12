Une nouvelle ère commence dans la recherche d’extraterrestres : un radiotélescope révolutionnaire est en construction

En Australie, la construction a commencé sur le SKA, un radiotélescope qui « chassera » les extraterrestres. Il sera suffisamment puissant pour détecter un smartphone sur Mars.

Les antennes du sapin de Noël de Ska. Crédit : Bureau de développement de projets SKA et Swinburne Astronomy Productions

La recherche d’une vie extraterrestre intelligente est sur le point de connaître une accélération significative, grâce à laquelle les scientifiques tenteront de donner une réponse à la « reine » des questions scientifiques : sommes-nous seuls dans l’Univers ou pas ? L’un des projets les plus importants à cet égard est la construction du Square Kilometre Array (SKA), le radiotélescope le plus grand, le plus puissant et le plus ambitieux au monde. L’Australie, l’un des principaux partenaires du programme international impliquant 13 pays (dont de France), a commencé aujourd’hui à travailler sur la mise en œuvre de son élément clé de l’instrument, qui devrait être prêt en 2028. Une fois terminé, le SKA sera si sensible à la détection de signaux électromagnétiques dans l’espace lointain qu’il pourrait facilement détecter un smartphone dans la poche d’un astronaute marchant sur Mars, à 225 millions de kilomètres de la Terre, comme l’a précisé le Dr Danny Price du Curtin Institute of Radio Astronomy. Le radiotélescope sera capable de détecter des signaux radio faibles provenant de sources cosmiques même à des milliards d’années-lumière de nous. Avec une telle « puissance de feu », même les signaux artificiels produits par des extraterrestres intelligents ne devraient pas s’échapper.

En plus du révolutionnaire SKA, un nouveau projet de recherche vient d’être lancé avec le puissant réseau de radiotélescopes MeerKAT situé en Afrique du Sud, grâce auquel plus d’1 million d’étoiles dans l’espace lointain seront analysées dans les deux prochaines années, précisément pour chasser signaux potentiels extraterrestres. « MeerKAT nous donnera la capacité de détecter un émetteur similaire aux balises radio les plus brillantes de la Terre jusqu’à une distance de 250 années-lumière », a déclaré le Dr Cherry Ng, une scientifique impliquée dans la « chasse » via Breakthrough Listen, un projet financé par des fonds privés. pour aller à la recherche d’ET. SETI a perdu de nombreux fonds gouvernementaux ces dernières années, mais de riches bienfaiteurs tels que les milliardaires Julia et Yuri Milner permettront à la recherche de se poursuivre scrupuleusement.

Suricate. 1 crédit

Grâce au nouveau supercalculateur de MeerKat lié à Breakthrough Listen, il sera possible de combiner les signaux de 64 paraboles différentes « pour obtenir des scans haute résolution de ces cibles avec une excellente sensibilité, le tout sans affecter les recherches des autres astronomes utilisant le réseau », a déclaré Andrew Siemion, chercheur principal du projet. Le MeerKat se concentrera sur les étoiles de notre voisinage galactique, comme celles du système Proxima Centauri, tandis que le SKA ira beaucoup plus loin et se concentrera non seulement sur SETI, mais aussi sur l’analyse des Fast Radio Bursts (mystérieux sursauts radio rapides) et des signaux émis quelques centaines de millions d’années après le Big Bang, l’événement qui a déclenché l’expansion de l’Univers.

Comme indiqué, l’Australie vient de bousiller la construction de sa précieuse composante du SKA, un ensemble de 130 000 antennes – semblables à des sapins de Noël – qui seront positionnées sur les terres des Aborigènes Wajarri. Ces derniers ont donné leur feu vert et, comme le précise la BBC, ont baptisé le projet « Inyarrimanha Ilgari Bundara », ce qui indique « partage du ciel et des étoiles ». Une autre section fondamentale du SKA sera constituée de 200 plats qui seront confectionnés en Afrique du Sud, dans la région reculée du Karoo. L’ensemble des paraboles et des antennes deviendra le cœur battant du radiotélescope, qui sera en pratique équipé d’une gigantesque parabole virtuelle « étalée » sur un vaste territoire de plusieurs pays. L’Afrique du Sud et l’Australie, en particulier, ont été choisies parce qu’elles ont d’immenses régions éloignées avec un brouillage radio limité, ce qui peut affecter les enquêtes dans l’espace lointain. Le télescope « sera l’une des plus grandes entreprises scientifiques jamais entreprises par l’humanité », a déclaré à la BBC le professeur Philip Diamond, directeur général de l’organisation SKA, un projet dont les fondations ont été posées dans les années 1990.

Crédit : Bureau de développement de projets SKA et Swinburne Astronomy Productions

« C’était un voyage de 30 ans. Les 10 premières années ont été consacrées au développement de concepts et d’idées. Les 10 secondes ont été consacrées au développement de la technologie. Et puis la dernière décennie a été consacrée à une planification détaillée, à la sécurisation des sites, à amener les gouvernements à créer une organisation de traité (SKAO) et à fournir les fonds pour démarrer », a-t-il déclaré à la télévision britannique. Maintenant que les travaux ont commencé en Australie, le projet futuriste commencera à se concrétiser et d’ici la fin de la décennie, il commencera à sonder l’espace lointain. Si ET devait vraiment exister, nous le saurons très probablement grâce à ce radiotélescope révolutionnaire et gigantesque. Mais même le MeerKat pourrait nous réserver de grosses surprises dans les années à venir. Il suffit d’attendre le fonctionnement complet des deux missions et d’écouter patiemment.