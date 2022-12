Star Wars : La star Mandalorian anticipe les secrets de la saison 3

Il semble que Lucasfilm réserve parfois des surprises à Star Wars : The Mandalorian, dont la troisième saison arrivera l’année prochaine en 2023. C’est ainsi que Pedro Pascal, l’acteur qui interprète Din Djarin, le Mandalorian, l’a laissé tomber. Il l’a fait lors d’un panel au Brésil, accompagné des showrunners Jon Favreau et Dave Filoni.

« Vous allez voir beaucoup [cosas]. Je pense que certains des meilleurs éléments de la saison 1 et de la saison 2 ont été les surprises. » « Nous avons pu garder le bébé Grogu secret, et nous avons pu garder secret le retour de Luke Skywalker. Il y a d’autres secrets à garder », a-t-il souligné. Bien sûr, il n’a partagé aucune allusion à ce sujet, nous devrons donc sûrement attendre le bon moment : la première de la série.

The Mandalorian 3 sera « épique »

Pedro Pascal a été invité à définir la troisième saison de The Mandalorian avec un seul mot et sa réponse a été « épique ». Ce n’est pas pour moins. Après les retrouvailles de Din Djarin et Mando dans Le The Book Of Boba Fett, les deux personnages se dirigent vers la planète Mandalore, le système d’origine des Mandaloriens et de cette secte en particulier.

La vérité est que Mando a été expulsé de sa religion pour avoir commis le péché d’enlever son casque devant quelqu’un. Ainsi, vous devrez vous lancer dans un voyage de rédemption dans lequel vous devrez explorer les légendes mythiques et remplir votre mission avec succès. Le conflit politique est également servi : Bo-Katan était le dirigeant légitime de Mandalore jusqu’à ce qu’il perde le Sable noir… désormais entre les mains de Din Djarin. Ce n’est que s’il le bat honorablement au combat qu’il pourra obtenir l’épée.

La saison 3 de Mandalorian sera disponible sur Disney+ à partir du 1er mars. Tenant compte du fait que la deuxième saison de la série animée La Remesa Mala débutera le 4 janvier, les deux séries coïncideront dans le temps pendant quelques semaines. Voici le programme complet pour 2023.

