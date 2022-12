Hot Wheels filtre les nouveaux costumes de The Marvels : voici à quoi ressemblent Captain Marvel et Ms. Marvel

De nouvelles fuites sur The Marvels, la suite de Captain Marvel dans le cadre de l’UCM, continuent d’arriver grâce au merchandising du nouveau film Marvel Studios. À tel point qu’après le premier regard sur ses trois protagonistes (Captain Marvel, Ms. Marvel et Monica Rambeau), nous avons maintenant des images plus détaillées des nouveaux costumes pour Captain Marvel et Ms. Marvel ; Et ils ne pourraient pas être plus prometteurs. Tout cela grâce à la nouvelle collection Hot Wheels dédiée au prochain film UCM.

Voici les nouveaux costumes de Captain Marvel et de Ms. Marvel

Ainsi, le nouveau costume de Captain Marvel ressemble pratiquement à celui que l’on a vu dans la scène post-générique de la série Ms. Marvel, dans laquelle Carol Danvers est téléportée dans la chambre de Kamala Khan, échangeant sa place avec la jeune New-Yorkaise. De plus, nous voyons le capitaine Marvel utiliser ses pouvoirs cosmiques dans la même image. N’oubliez pas que cette scène post-crédit est directement liée au début de The Marvels.

Pour sa part, le costume de Mme Marvel est similaire à celui que nous avons vu à la fin de sa série, bien qu’avec plus de décorations sur les bras et le logo plus stylisé sur la poitrine, cette fois en argent au lieu d’or. Bien sûr, cette fois, il ne porte pas le masque bleu classique ; De plus, il apparaît également en utilisant ses pouvoirs interdimensionnels. Dans les deux cas, nous avons une vision plus claire car ce sont des images presque complètes.

The Marvels ouvre en salles le 28 juillet 2023.

Source | RBC