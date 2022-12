Signes d’un gigantesque tsunami avec des vagues de 200 mètres découverts sur Mars : comment est-ce possible

Un cratère de 110 km appelé Pohl a été découvert sur Mars. Selon une étude, il a été généré par un astéroïde qui a déclenché un tsunami dévastateur.

Mars avait autrefois des rivières, des lacs et des océans comme la Terre. Crédits : Crédits :

ESO/M. Kornmesser

Cela peut sembler absurde, mais sur Mars, aride et poussiéreuse, on a trouvé les traces d’un gigantesque tsunami, provoqué par un astéroïde « tueur de planète » comparable à Chicxulub, celui qui, il y a 66 millions d’années, à la fin du Crétacé, a créé les planètes dinosaures non aviaires. L’événement s’est produit il y a 3,4 milliards d’années, lorsque la « planète rouge » était complètement différente de ce que nous connaissons aujourd’hui. Selon les érudits, en fait, à sa surface, il y avait des lacs, des rivières et de véritables océans, un peu comme la Terre. Peut-être était-ce un monde luxuriant plein de vie, avant de se transformer en désert rocheux actuel. Ce fut l’un des grands bassins martiens à être touché par l’astéroïde, qui déchaîna sa fureur destructrice sur toute la plaine alluviale environnante, la Maja Valles, au sein de laquelle Viking 1 débarqua en 1976, la première mission de la NASA à « amartare » avec succès.

À environ 900 kilomètres au nord-est du site d’atterrissage de l’atterrisseur, les scientifiques ont déterré un grand cratère d’un diamètre de 110 kilomètres, trouvé en plein cœur de la plaine inondable avec des signes clairs d’érosion par les inondations. Dans le paysage d’aujourd’hui, il est plein de rochers dispersés au hasard dans toute la région. Selon les auteurs de l’étude, c’est précisément dans ce cratère, situé à environ 120 mètres sous l’ancien niveau de la mer, que l’astéroïde se serait écrasé. Le cratère Pohl, c’est le nom choisi par les savants, est situé dans une région spécifique appelée Crisa Planitia et, comme précisé, a de nombreuses caractéristiques en commun avec la zone d’impact de Chicxulub, dans l’actuelle péninsule du Yucatan (Mexique). Selon les calculs, en effet, l’impact aurait généré des vagues de tsunami de plus de 200 mètres de haut, capables de provoquer des catastrophes jusqu’à 1 500 kilomètres du lieu de la collision.

La carte du cratère et des environs touchés par le tsunami. Crédit : Rapports scientifiques

Le cratère et les signes de la présence du gigantesque tsunami ont été découverts par une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques américains du Planetary Science Institute de Tucson, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du NASA Ames Research Center, du département de géologie de l’Autonomous Université de Barcelone (Espagne), le Département d’innovation des systèmes de l’Université de Tokyo et d’autres instituts. Les chercheurs, coordonnés par le planétologue Alexis Rodriguez, sont parvenus à leurs conclusions après avoir mené des simulations informatiques, dans lesquelles ils ont démontré qu’un astéroïde de 9 kilomètres de diamètre aurait été capable à la fois de créer le cratère Pohl (libérant une puissance de 13 millions de mégatonnes) que de dévaster les environs avec le tsunami colossal.

Selon les calculs, même un astéroïde plus petit – 3 kilomètres de long et beaucoup moins énergétique – aurait pu déclencher le tsunami, mais uniquement en présence d’un sol martien à faible résistance. Les détails de la recherche « Evidence of an oceanic impact and megatsunami sedimentation in Chryse Planitia, Mars » ont été publiés dans la revue faisant autorité Scientific Reports of the Nature circuit.