Trois processeurs Ryzen 7000 X3D seraient en route, aucune déclinaison à 6 cœurs n’est prévue

Moulin à rumeurs : les clients qui attendent les processeurs Zen 4 X3D pourraient recevoir de bonnes nouvelles au CES 2023 en janvier. Les dernières rumeurs suggèrent qu’AMD souhaite supprimer certaines des limitations imposées au V-Cache Zen 3 3D, mais ces rapports contredisent presque complètement les précédents.

Des sources ont déclaré à Quazar Zone qu’AMD prévoyait de dévoiler au moins trois processeurs X3D Zen 4 au CES en janvier. Contrairement aux rapports précédents, ils seront disponibles en modèles à huit, 12 et 16 cœurs.

Les processeurs X3D à 12 et 16 cœurs pourraient être respectivement les Ryzen 9 7900X3D et 7950X3D. Sur la base des effets de 3D V-Cache sur les processeurs Zen 3, les deux processeurs haut de gamme pourraient disposer de 192 Mo de cache L3. Pendant ce temps, la déclinaison à huit cœurs pourrait être soit un Ryzen 7 7800X3D ou 7700X3D avec 96 Mo de cache L3, similaire au 5800X3D bien évalué de cette année. De plus, les prochains modèles X3D pourraient abandonner les limitations de fréquence du 5800X3D.

Le V-Cache 3D d’AMD, dévoilé l’année dernière, utilise une technique d’empilement 3D pour tripler le cache L3 d’un processeur. La méthode a donné au 5800X3D des performances de jeu nettement supérieures à celles du 5800X en augmentant le cache L3 de 200 %, passant de 32 Mo à 96 Mo.

Cependant, AMD a légèrement downclocké la déclinaison X3D et verrouillé l’overclocking. Les utilisateurs en attente de processeurs V-Cache plus rapides et sans restriction ont reçu le mois dernier des rumeurs décevantes selon lesquelles AMD pourrait ne publier qu’un Ryzen 5 7600X3D et un Ryzen 7 7700X3D. Ils accompagneraient une carte mère A620 AM5 d’entrée de gamme qui désactiverait l’overclocking et limiterait les vitesses de la RAM à la DDR5-4800.

Au lieu de cela, les nouveaux rapports indiquent que les processeurs Zen 4 X3D auront à peu près les mêmes fréquences que les modèles non X3D et assoupliront au moins partiellement la restriction d’overclocking. Tous les processeurs Zen 4 3D V-Cache auront un TDP de 170 W, tout comme les 7900X et 7950X. Il n’y aura pas de 7600X3D.

Le Zen 4 X3Ds sera lancé quelque temps après le dévoilement du CES, mais on ne sait pas quand. Des rumeurs antérieures ont épinglé la publication vers mars ou avril 2023, mais cela pourrait être en suspens si le reste des anciennes informations est inexact. AMD espère probablement que V-Cache renforcera les ventes initialement faibles de Zen 4 par rapport au Zen 3 toujours populaire.

Pendant ce temps, le concurrent Intel prévoit de rafraîchir ses processeurs Raptor Lake de 13e génération au troisième trimestre 2023 tout en reportant son Meteor Lake de 14e génération à 2024.