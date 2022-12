Fortnite: Spoilers et fuites d’événements de fracture; Tous les détails

Environ six heures avant le dernier événement Fracture de la saison 4 de Fortnite, Epic Games en a décrypté un grand nombre de fichiers, ce qui a entraîné des fuites de spoilers et de détails sur l’événement. Dans cette news nous compilons tout ce qui est connu :

Dialogues filtrés de MIA et The Paradigm avant l’événement Fortnite Fracture

Grâce à ces fichiers audio, nous en déduisons qu’avant l’événement lui-même, il y aura une section précédente dans laquelle nous participerons à diverses activités et même à des mini-jeux. De plus, les conversations entre MIA et La Paradigma nous permettent de comprendre un peu mieux l’intrigue. Bushy joue un rôle crucial dans l’événement, et nous le savions si nous terminions la partie 2 des missions paradisiaques.

L’un des mini-jeux consistera à collecter des fragments de Zero Point. En plus des références de MIA à eux, il existe également des icônes d’interface de lecteur pour eux.

Liste de lecture de l’événement Fortnite Fracture

Une autre chose qui a été divulguée est la liste de lecture de l’événement Fracture. C’est-à-dire son gameplay. Bien que l’image de fond utilisée soit générique pour tous les modes de jeu de Fortnite, ce qui est intéressant, c’est de voir le nom et la description : « Fracture : Fin du chapitre 3 » et « Don’t fall apart ».

L’île sera détruite lors de l’événement final Fracture of Fortnite

En plus des dialogues de The Paradigm dans lesquels il déclare que « nous n’avons plus de maison » et de la « fusion zéro », il y a quelques jours, des œuvres d’art tout à fait légitimes ont été divulguées montrant l’île détruite et ses fragments se répandant à travers le cosmos :

Il y aura un temps de maintien d’au moins 12 heures après l’événement Fortnite Fracture

Bien que cela était à prévoir, les fichiers musicaux de l’événement Fortnite Fracture confirment qu’il y aura une longue attente jusqu’à la nouvelle saison ; peut-être jusqu’à douze heures.

Missions pendant l’événement Fortnite Fracture

Pendant l’événement Fortnite Fracture, il y aura des missions et des tâches à accomplir, comme si nous étions dans un jeu normal. Ou peut-être que c’est pendant le temps d’attente précédent.

Événement final Fortnite Fracture Saison 4 : date et heures

L’événement final de Fortnite Season 4 Fracture aura lieu le samedi 3 décembre 2022 à 22h00 CET. Cette date et cette heure équivaut à ce qui suit dans ces territoires hispanophones :

France (péninsule et îles Baléares) : 22h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

France (îles Canaries) : 21h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Argentine, Brésil, Chili et Uruguay : 17h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Bolivie, Cuba, République dominicaine et Venezuela : 16h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Colombie, Équateur, Mexique, Panama et Pérou : 15h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras et Nicaragua : 14h00 (heure locale) le samedi 3 décembre.

Trente minutes avant l’heure de l’événement, le mode de jeu Fracture sera disponible. Nous devons le sélectionner dans l’onglet Découvrir et appuyer sur Jouer pour y entrer. Nous vous recommandons d’entrer le plus tôt possible pour éviter des problèmes imprévus.

