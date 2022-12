Que sait-on du B-21 Raider, le bombardier nucléaire stratégique futuriste présenté par les USA

Les États-Unis ont présenté le B-21 Raider, un nouveau bombardier nucléaire furtif stratégique qui « dissuadera ou détruira toute menace partout dans le monde ».

Crédit : U.S. Air Force

Les États-Unis ont présenté un nouveau bombardier nucléaire stratégique, 30 ans après le précédent. C’est le premier avion de sixième génération au monde et le plus avancé technologiquement, à tous points de vue. L’avion, actuellement encore en phase de test et de développement, s’appelle B-21 Raider, un nom qui a un double sens : le 21 fait référence au fait qu’il s’agit du premier bombardier du 21ème siècle, tandis que le terme Raider est un hommage à la mission « Doolittle Raid » ou « Tokyo Raid » de la Seconde Guerre mondiale dirigée par le lieutenant-colonel James « Jimmy » Doolittle, qui, aux commandes de 16 bombardiers B-25 Mitchell, a attaqué des cibles militaires et industrielles au Japon. La lettre B rappelle plutôt la famille des bombardiers stratégiques américains actuellement en service : le Rockwell B-1 Lancer, le Northrop Grumman B-2 Spirit et le Boeing B-52 Stratofortress, qui dans un futur proche seront rejoints puis totalement remplacés par les futuristes B-21 Raiders.

L’avion a été présenté en grande pompe par l’US Air Force et par Northrop Grumman, une entreprise de 90 000 employés spécialisée dans les technologies de l’aérospatiale et de la défense. Il avait déjà conçu le bombardier subsonique B-2 Spirit, qui jusqu’à aujourd’hui était considéré comme l’avion le plus avancé au monde. Le B-2, aux lignes furtives indéniables pour se cacher des radars ennemis, restera probablement (encore) le plus cher, étant donné que le coût moyen à la fin des années 90 était d’environ 740 millions de dollars l’unité, soit plus de 1,3 $ milliards aujourd’hui. Pour le B-21 Raider, en revanche, un coût unitaire de 639 millions de dollars est estimé (calcul 2019).

L’avion a été dévoilé – littéralement – en direct dans un hangar géant de l’usine 42 de Northrop Grumman à Palmdale, en Californie. Il n’a été montré que de face, afin de cacher plusieurs détails techniques, tels que la forme des ailes et la zone des propulseurs. Les moteurs devraient être les mêmes que ceux équipés sur le F-35 en question, mais on ne sait pas s’ils ont des caractéristiques spécifiques. Esthétiquement, l’avion est similaire à son prédécesseur B-2, il a donc une apparence de « vaisseau spatial extraterrestre », mais avec des dimensions plus petites et une coupe différente des fenêtres, très petites et développées pour maximiser les qualités insaisissables. Cependant, le projet est encore strictement classifié et peu ou rien n’est connu, tant sur les technologies réellement utilisées que sur les armements que le bombardier stratégique pourra exploiter sur le terrain.

Cependant, nous savons que le B-21 sera capable de transporter des ogives nucléaires et conventionnelles à longue portée, avec des capacités d’évitement extrêmes contre les défenses aériennes ennemies. Il sera doté de toutes les technologies numériques et militaires les plus avancées, dans le but d’exceller dans le renseignement, la surveillance et surtout dans la dissuasion. Même les matériaux utilisés représentent l’excellence en aéronautique. « Le B-21 Raider constitue l’épine dorsale de l’avenir de la puissance aérienne américaine, à la tête d’une puissante famille de systèmes qui offrent une nouvelle ère de capacité et de flexibilité grâce à une intégration avancée des données, des capteurs et de l’armement. Ses capacités de sixième génération incluent la furtivité, l’avantage de l’information et l’architecture ouverte », a expliqué Northrop Grumman dans un communiqué de presse.

L’avion est également conçu pour être constamment connecté au réseau et accueillir des mises à niveau qui font progresser ses capacités militaires déjà futuristes, lui permettant même d’équiper des armes qui n’ont pas encore été inventées. Pas étonnant que le B-21 Raider soit conçu pour remplacer tous les bombardiers nucléaires stratégiques de l’US Air Force, déjà les plus avancés au monde. « Le B-21 Raider définit une nouvelle ère technologique et renforce le rôle de l’Amérique dans l’instauration de la paix par la dissuasion », a déclaré le Dr Kathy Warden, présidente et chef de la direction de Northrop Grumman depuis 2019.

Crédit : U.S. Air Force

L’avion présenté en Californie est déjà terminé et subira dans les prochaines semaines de nombreux tests dits « statiques » pour vérifier que tous les systèmes et sous-systèmes fonctionnent correctement. Puis, l’année prochaine, il effectuera un vol d’essai vers la base aérienne d’Ellsworth, dans le Dakota du Sud, où des flottes de ces avions futuristes devraient être basées. Actuellement l’US Air Force en a commandé une centaine, mais l’objectif est d’atteindre les 200 ; les premières livraisons devraient intervenir vers le milieu de cette décennie. Northrop Grumman travaille actuellement sur plusieurs spécimens qui feront partie des programmes de tests attendus, avant de démarrer la production proprement dite. « Ce bombardier a été construit sur la base d’un solide soutien bipartisan au Congrès. Et grâce à ce soutien, nous allons bientôt piloter cet avion, le tester puis le mettre en production », a expliqué le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin III.

Il y a ceux qui émettent l’hypothèse qu’un tel avion pourrait devenir décisif dans un éventuel conflit avec la Chine, que les États-Unis considèrent comme la seule véritable superpuissance avec laquelle traiter à l’avenir. Un affrontement militaire entre les deux géants aurait des conséquences mondiales – il serait synonyme de Troisième Guerre mondiale – et l’espoir est que le point de non-retour ne sera jamais atteint, trouvant des compromis même sur les points de friction les plus épineux, comme Taïwan. . C’est dans ce scénario d’instabilité géopolitique que le nouvel avion s’inscrit comme un fer de lance de la dissuasion. Mais pas seulement. « Avec le B-21, l’US Air Force sera en mesure de dissuader ou de vaincre les menaces partout dans le monde », a déclaré Tom Jones, directeur de Northrop Grumman Aeronautics Systems.